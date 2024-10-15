報告：俄滲透拉美　利用尼加拉瓜監控美國北約通訊

▲尼加拉瓜9月在中美洲議會主導並提出申請，成功讓俄羅斯成為中美洲議會的常駐觀察員。（圖／翻攝自Facebook）

文／中央社

根據美國一份研究報告，在尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁政權協助下，俄羅斯已在該國設立間諜基地，利用高科技情蒐設備，攔截美國和北約盟國的機密通訊。尼加拉瓜儼然成為俄羅斯在拉丁美洲的間諜中心。

根據美國佛羅里達國際大學傑克．高登公共政策研究所（FIU Jack D. Gordon Institute for Public Policy）最新研究報告指出，俄羅斯設在尼加拉瓜的間諜基地，就位於首都馬納瓜（Managua）附近的尼國軍事設施內。

根據調查，間諜基地屬於俄羅斯內務部，還特別用俄語和西班牙語共同標示，表明該建築物為俄國國有財產，這也突顯俄羅斯在尼加拉瓜實質的影響力。至於尼加拉瓜軍事情報和反情報局，則負責保護俄羅斯間諜基地的安全。

▲傑克高登公共政策研究所研究報告指出，俄羅斯設在尼加拉瓜的間諜基地就位於首都馬納瓜附近的尼國軍事設施內。（圖／翻攝自傑克高登公共政策研究所）

報告中指出，這個基地其實是數據處理中心，負責至少8個由俄羅斯控制的電子情蒐站所傳回的資訊。而俄羅斯在尼加拉瓜設立基地，目的就是要攔截和破解美國和北約盟國間的機密通訊內容，並且可以直接威脅美國國家安全。

不只如此，俄羅斯還在尼加拉瓜境內，設立全球衛星導航系統「格洛納斯」（GLONASS）的衛星追蹤系統。由於（GLONASS）具有情報蒐集的功能，在美國和歐洲大部分地區被禁止使用，也因此引發歐美情報單位的擔憂。

尼加拉瓜和俄羅斯長期以來在軍事合作上十分密切，尼加拉瓜今年9月更在中美洲議會（PARLACEN）主導並提出申請，成功讓俄羅斯成為中美洲議會的常駐觀察員。俄羅斯勢力滲入中美洲議會，在拉丁美洲增加政治和經濟影響力，以對抗美國的主導地位，甚至可能導致中美洲地區的地緣政治緊張加劇，和美國關係變得更加對立。

外界也擔心，俄羅斯可能利用中美洲議會作為宣傳，或是假訊息的發布管道，進一步影響拉美地區的公共輿論和政治動態。