正要買晚餐...台中男低血糖倒臥超商吐兩句話　一度昏迷險死

▲台中一名許男患有糖尿病，4日晚間卻到10點多還沒吃飯、血糖過低，在超商內昏倒。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名許姓男子患有糖尿病，4日晚間10時許要到超商買晚餐，結果突然在店內倒地，許男費盡力氣後說出「貧血」2字，但許男一度不想去醫院，還是警消一同苦勸，稱他血糖低，才讓他點頭送醫。許男被送醫後，一度昏迷病危，好險有員警堅持叫救護車，才保住一命。

第三警分局東區分駐所4日晚間10時許接獲民眾報案，稱一名男子在超商內倒地。警消到場時，發現52歲許姓男子倒臥地面，一度以為許男是酒醉，但上前查看後，發現許男臉色蒼白、呼吸急促，許男用盡力氣向警方說「貧血」、「沒喝酒」等語。

救護人員趕抵後，得知許男有糖尿病史，立即進行檢測，發現許男血糖過低，需要送醫治療，沒想到許男一度搖頭拒絕，還是由警消連哄帶勸，才讓他搭上救護車。

警方事後接獲院方來電，希望員警協助找尋許男家屬，原來許男被送醫後，一度陷入昏迷命危，經醫師與死神拔河，才成功救回許男。員警也慶幸當下有堅持將人送醫，才未錯過黃金搶命時間。

警方呼籲，有慢性病史的民眾，更應定期監控自身健康狀況，攜帶急救藥物，以便在突發狀況下及時應對。此外，若發現身邊民眾有身體不適的緊急狀況，請立即伸出援手，撥打119尋求專業協助，以把握黃金救援時刻。