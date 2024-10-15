若《黑白大廚》有台版？律師神列7畫面　全場笑翻：好真實

▲《黑白大廚》掀起全球追綜熱潮。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓實境秀《黑白大廚》掀起全球追綜熱潮，不只參賽者爆紅，評審團也是焦點。律師林智群就發文，如果台灣也來製作「黑白大廚」，會發生什麼事情？列出7點想像中的畫面，包括評審評語一定有「入口即化」、抽卡選食材、投票料理用貼紙等等，令網友笑翻，「好真實！」「這是黑白切大廚吧！」引發熱論。

林智群在粉專「林智群律師（klaw）」發文，「如果台灣也來製作『黑白大廚』，會發生什麼事情？」文中列出7個他想像中會出現的環節，「1.出現80個路邊攤老闆 vs 20個高檔餐廳主廚。」「2.評審的評語：『入口即化』、『怎麼這麼彈牙？』『外酥內軟，太棒了！』『有一種很綿密的感覺』、『好juicy』、『爆漿了』、『有一種幸福的感覺』。」

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「3.沒有20個冰箱，只有抽食材卡片。」「4.一百個評分者喜歡哪一隊的料理，就把貼紙貼在他們身上。」「5.從場內跑到場外，包下一個超商讓參賽者去挑食物。」「6.開餐廳，時間兩個小時，看誰賣得多，廚師跑去互相搶客人。」「7.兩個兩個猜拳pk 料理，最後贏家獲得獎金20萬元。」

貼文一出，就有人忍不住笑出來，「欸乾！這是黑白切大廚吧」、「最後一點最真實，不是猜拳，是有夠低的獎金」、「你這部好像可以拿金鐘！」「貼貼紙、抽食材卡（大笑）好真實！」「然後每集都會出現小幫手…」、「第二戰餵食裁判的人會是穿大紅超短旗袍女性。」「入口即化真的是必講的台詞耶！」

還有一票網友起鬨，「參賽者n年前放棄了科技業的工作後…」、「評審的口頭禪，一定有…這個我給過！」「不錯的點子！開始募資吧！算我一份。」另外還有人說，「我倒寧願《黑白大廚》辦個海外賽，台灣廚師去參加。台灣自己做？！真的不要耶…」

話題還釣出民眾黨前幕僚「小牛」柯昱安：「8. 被淘汰的處罰是喝苦茶或彈額頭」；菜鳥廚師 阿杰；「一定要有一個段落是選手忘了做醬汁，評審吃都不吃，直接判另一個贏。」