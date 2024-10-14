16萬台YTR發黑白大廚討論片「1神廚親回」！粉絲狂讚：超親民

▲《黑白大廚》大師呂敬來。（圖／翻攝自Netflix）

記者鄺郁庭／綜合報導

《黑白大廚》掀起全球追綜熱潮，不只參賽者爆紅，評審團也是焦點，其中「中式料理之神」呂敬來雖被外送員打敗，但姿態謙虛受到讚嘆。YouTuber「Ki笑人生」近日就做影片討論，卻出現一條自稱是廚師呂敬來的繁中留言。原本以為是有人冒名，後來她得知真的是本尊，不禁驚喜笑呼「呂師傅也太潮了吧XDD！」引發話題。

16萬YTR「Ki笑人生」11日在Threads表示，她發完黑白大廚影片後，看到一位自稱是呂敬來廚師的繁中留言，本來以為是網路上冒用名人的帳號，可當她點進帳號又覺得怪怪的，因為對方加入YouTube時間是16年前，頻道也有好幾年前發的隨手記錄影片，包括呂敬來和家人的畫面，不像是冒名帳號。

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因為太好奇到底是不是本人，Kiki就找到呂敬來的IG帳號，傳私訊確認真假，結果超驚喜，「不到半小時就收到回覆…真的是他本人！」令她直笑，「呂師傅也太潮了吧XDD（據說他也會海巡脆？）！」並在Threads公開該則YouTube留言和兩人IG訊息內容。

貼文引發熱論，就有網友直點頭，「呂主廚會海巡喔！我就被巡過」、「呂敬來大廚在各社群平台超活躍的！好欣賞心態保持年輕活力和好奇心的他」、「對！呂大廚會海巡脆，我也被他按讚過」、「確實在脆上面看過幾則呂老師的回覆，而且是繁中字體」、「呂師傅也有在我的文章的留言過哈哈哈哈！」

有人則看著留言直笑，「呂敬來主廚完全用中文回出了韓文的感覺，尤其是那個『是，謝謝！』好可愛喔哈哈哈哈哈哈」、「老人家很有親和力，還想用中文跟我們交流，感動～真的很真摯地感受到」、「呂大師aka海巡署長好可愛」、「那個哈哈莫名很可愛很好笑」、「好有親和力！」

※本文獲「Ki笑人生」授權引用。