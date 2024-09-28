3秒超車3次被檢舉蛇行　騎士挨罰1.2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿榮（化名）去年9月間騎車行經新北市區，被民眾檢舉蛇行，因而挨罰1.2萬元罰鍰、記違規點數3點，他提出行政訴訟堅稱沒有蛇行。但台北高等行政法院法官檢視檢舉影片之後，認定阿榮在3秒內連續左右偏移超車3次，沒有保持安全距離，最終僅裁定撤銷記違規點數3點的部分，其餘駁回。

▲阿榮堅稱自己沒有騎車蛇行。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年9月間騎車行經新北市某路段，被民眾錄影檢舉有「在道路上蛇行」的違規行為，因而挨罰1.2萬元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿榮不滿提出行政訴訟，他強調，當時只是為了超車，路上車那麼多，他根本不可能蛇行，況且影片中也沒有出現任何蛇行的行為。

新北市政府交通事件裁決處則表示，在檢舉影片中，阿榮連續穿梭於車陣中，車身反覆左右傾斜，以類似「之」字型的方式行駛於車道上，明顯造成其他用路人困擾，足以影響交通往來秩序與安全，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官檢視檢舉影片之後發現，在8時24分13秒時，阿榮的機車從畫面右側向前超車，車身明顯向左側傾斜偏移，14秒時再次超車，車身明顯向右側傾斜偏移，15秒時第3次超車，車身明顯向左側傾斜偏移。

法官表示，阿榮的機車在短短3秒內連續左右偏移超車3次，當時他的左右兩側皆有其他騎士，縱使真的有超車需求，也應該保持安全距離，不必採取左右偏移的方式行駛，因此不認同他是「單純超車」的說詞，最終僅因法規修正，裁定撤銷記違規點數3點的部分，其餘駁回，全案仍可上訴。