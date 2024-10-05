行人過馬路沒按鈕　「警在旁目睹沒管」駕駛開過去挨罰6千

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小花（化名）去年7月間行經新北市新店區某巷口，該巷口設有行人按壓鈕，但行人沒有按下按鈕，她便開車駛過巷口，當時有一名警員在旁邊目擊，也沒有立即開單，沒想到她事後竟然收到一張6000元罰單，因而決定提出行政訴訟。不過，台北高等行政法院審理之後，認為小花確實沒有禮讓行人，警員執法也符合程序，最終裁定駁回。

▲行人按壓鈕會設置在閃燈運作的路口，當行人按下按壓鈕，紅綠燈會從閃燈狀態轉變成紅黃綠3色運作。（示意圖／記者黃翊婷攝，非事發地點。）

判決書中記載，小花去年7月間開車行經新北市新店區某巷口，因為沒有禮讓行人先行通過，挨罰6000元、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小花不滿原處分並提出行政訴訟，她表示，該巷口設有「穿越道路請先按鈕」裝置、劃設黃色網狀線，她行經巷口時已經減速慢行，但行人沒有按下按鈕，所以她判斷行人沒有要過馬路的意圖，才繼續穿越巷口，如果有違規，當時旁邊的警員就可以立即開罰。

新北市政府交通事件裁決處則認為，警員目睹小花未禮讓行人的違規行為，當時小花的車輛與行人相距僅一個枕木寬，考量到車流量較大，所以沒有當場攔停，而是在返回派出所之後，依據密錄器畫面比對舉發，小花違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官認為，從證據照片中可見，當時行人已經停等於行人穿越道上，小花卻沒有暫停禮讓，車輛與行人之間相距僅一個枕木紋，確實有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的行為。

至於警員沒有當場開罰一事，法官表示，警員綜合考量現場人數及執勤狀況，判斷客觀上有不能或不宜攔截製單舉發的情形，才會在返回派出所之後取證舉發，符合道交條例第7條之1第1項逕行舉發的要件，程序上並無不合，最終裁定駁回小花的告訴，全案仍可上訴。