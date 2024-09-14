停車擋到出入口　駕駛「被查出1事」衰收萬元罰單

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）今年2月間因停車擋到出入口，被民眾報警，沒想到警方到場一查，抓包他「使用他車牌照」，因而開罰1萬800元罰鍰。阿強不滿提出行政訴訟，但台北高等行政法院法官認為原處分並無違誤，最終裁定駁回。

▲阿強停車擋住出入口，卻被警方查獲「使用他車牌照」。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強今年2月間將一輛小貨車停放在某工地出入口，影響到車輛進出，警方接獲民眾報案到場處理，結果意外查獲阿強有「使用他車牌照（駕駛人即為實際使用人）」的違規行為，因此對他開罰1萬800元罰鍰，同時吊銷汽車牌照。

阿強不滿提出行政訴訟，強調車牌是他的，但車主不是他，「車子是我買回來的，原車主就是沒辦法過戶」。台北市交通事件裁決所則認為，該車輛的車牌因為原車主死亡逕行註銷，車體由阿強購得，若想使用，應依法申領牌照，但他沒有這麼做，顯然違反道交條例12條第1項第5款規定，警方依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官表示，阿強是因買賣關係取得車輛，等同是車輛的所有權人，不因原車主過世未辦理過戶而受到影響，況且他領有普通小型車駕照，應當知道不得使用他車牌照，卻還是照樣開車上路，違規行為明確，主觀上具可非難性，原處分裁處罰鍰1萬800元、吊銷汽車牌照，自屬適法，最終裁定駁回，全案仍可上訴。