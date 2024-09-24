「斑馬線沒行人」開過去挨罰6千　駕駛傻眼

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小豪（化名）今年2月間開車行經台北市信義區，卻被警方依「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」，開罰6000元，但他確定當時斑馬線上根本沒有行人，於是提起行政訴訟。台北高等行政法院當庭勘驗錄影證據之後，裁定撤銷原處分，小豪免罰。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中記載，小豪今年2月間開車行經台北市信義區松高路20巷與松壽路口，卻被警方認為有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，開罰6000元、記違規點數3點，還要接受道路交通安全講習。

小豪提出行政訴訟並表示，當時車輛靠近行人穿越道時，已經確認過「絕無行人穿越」，才向前行駛通過，結果卻遭警方開罰，實在令人難以接受。台北市交通事件裁決所則認為，小豪穿越行人穿越道時有行人通行，雙方距離未達3公尺，依法開罰並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官當庭勘驗錄影證據，發現小豪的車輛靠近行人穿越道時，旁邊的人行道上雖然有行人，但都站在原地，沒有踏入行人穿越道；等到車輛進入行人穿越道時，才有行人準備穿越路口，當時行人與車輛相距大約4個枕木紋。

法官認為，目前尚無其他證據可以證明小豪有不暫停禮讓行人的違規行為，警方舉發程序不符合取締標準，因此裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。