小姨子偷吃姊夫4個月「妄想上位」！　親姊1句話她秒被甩

▲原PO偷吃親姊的男友，還妄想要上位。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

英國一名27歲女子和姊姊的男友發展出不正當關係，甚至每周至少會發生2次性行為，而她也一直希望男方可以跟姊姊分手，並公開與她交往，沒想到姊姊卻突然宣布懷孕，導致她馬上被甩。而她也氣得將這個故事分享到網路上並表示，明明是自己先認識男方，最後卻被姊姊搶走，實在是無法接受。

根據《太陽報》報導，這名27歲女子表示，自己與男方首次相遇是在一間高級的服飾店，而男生隨即就吸引了她的注意，她直接對對方一見鍾情，認為他就是自己命中注定的愛人。

她回家後立刻向姊姊表示自己遇到一見鍾情的男人，然而當某次三人一同外出時，姊姊卻絲毫不顧忌她的感受，假裝忘記妹妹對男生有意，主動出擊接近男方，就這樣姊姊和她喜歡的男生發展成情侶關係。女子表示，自己非常憤怒，但是卻也無力阻止這段關係的發展。

每當看到姊姊和男方約會，或是在家裡的沙發黏在一起時，她都痛苦不已，而只要看到兩人開始吵架，她就會偷偷地幸災樂禍。

有一次，姊姊告訴她想要跟對方分手，因為已經受夠男生了。與此同時，這名27歲女子感覺到姊姊男友對她表現出「曖昧的態度」。隨後，兩人開始頻繁聯絡，她也會單獨到男方家中喝酒，儘管知道這一切不對，但是一想到對方是她幻想2年的男人，最終還是發展成了不正當的秘密戀情。

這段關係持續了4個月，兩人幾乎每周會發生2次性行為，而她也開始覺得兩人關係穩定，想要叫對方甩掉姊姊，和她公開戀愛。沒想到此時，她的姊姊卻突然宣布懷孕，而她幻象與男方的美好未來瞬間破滅。自從姊姊宣布懷孕後，姊姊的男友開始與她保持距離，讓她氣得覺得自己被欺騙與愚弄。