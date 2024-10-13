她穩交找月老「報告近況」當晚卻被甩！過來人狂點頭：斬很快

▲霞海城隍廟。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人會去月老廟祈求好姻緣，網上還傳出最靈月老廟名單，其中，台北的「霞海城隍廟」被最多人推崇。就有妹子三年前去求紅線，順利收穫一段很好的緣分，最近路過該廟，便去跟月老「報告近況」。豈料，當晚男友突然提出分手，讓她難過好幾天，直呼「月老斬斷桃花的速度非常有效率？」話題引發討論。

這位妹子在Dcard發文「月老真的不要亂拜」，她三年前很認真的去霞海城隍廟求紅線，收穫一段很好的緣分並交往了一陣子。最近她剛好有到霞海城隍廟附近，就順便去向月老「報告一下近況」，沒想到當天晚上卻被男友提分手，這幾天超難過，不禁直呼「月老斬斷桃花的速度非常有效率嗎…我只是想找個會愛我很久很久的人而已，快碎光光。」

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貼文一出，就有網友留言安慰，「如果是好桃花，月老應該不會斬斷吧」、「人的心境會隨時間改變，也許三年前月老覺得這人適合當下的你，而現在會有更好的出現，所以才這樣安排」、「不對的人當然儘早斷啊！長痛不如短痛。」還有人打趣，「月老表示：靠北，這男的誰，怎麼跟我之前要綁的不同，先剪掉！妳過幾天再來掛號。」

話題則吸引大票過來人狂點頭，「霞海最厲害就是斬桃花」、「我拜完也是曖昧對象直接神隱，我當時沒頭緒，心碎到整天聽悲傷歌」、「我也差不多，我還回去跟月老爺爺討公道，說如果之前的是祢斬的，那你要再幫我牽一個，一個禮拜就遇到我老公」、「霞海斬桃花是真的靈，不對的人會幫你快刀斬亂桃，一時難過，以後會遇到真的好的人。」

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