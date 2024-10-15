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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅深夜兩通電話　與以色列及伊朗外長溝通「促和勸談」

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長王毅昨（14）日深夜先後與以色列外長卡茨和伊朗外長阿拉奇通話，就中東、以巴、伊以及以黎衝突等問題進行溝通，同時，王毅也表明中國的立場，他對雙方提到，「我們（中國）站和平一邊，站國際法一邊，站事實和真理一邊。」

根據外界推測，王毅先「應約」與卡茨通話，主要談及以巴局勢、以伊問題、黎巴嫩聯合國維和部隊和中以關係等四大主題。王毅呼籲，當務之急是立即實現加薩全面永久停火，釋放所有人質，確保人道主義救援不受阻礙進入加薩，「無論哪個國家、種族，所有人的生命都同等寶貴，加薩地區的人道災難不應再繼續下去。」

為解除外界疑慮及對中國立場的懷疑，王毅強調，中方高度關注以色列和伊朗間緊張局勢，地區進一步生戰生亂，不符合任何一方利益，希望各方慎重行事，避免局勢陷入惡性循環，「中國在地區事務上沒有任何私利，從不參與地緣爭奪。」

當天晚上，王毅也與伊朗外長阿拉奇進行通話。王毅提到，中方將繼續展現負責任大國擔當，從事情本身的是非曲直出發，加強同各方溝通，匯聚更多國際共識和力量，為推動衝突降溫發揮建設性作用。

王毅強調，中方一貫主張通過對話協商解決熱點問題，反對激化矛盾、擴大衝突，反對採取軍事冒險行動，呼籲各方多做有利於維護地區和平穩定的事情。

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