中市府稱中央調宮廟放彈藥　朱立倫嘆：別讓台灣變昔日的金馬

▲藍委羅智強新國會智庫成立茶會，國民黨朱立倫主席、台北市前市長郝龍斌出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中共昨日進行「聯合利劍-2024B」環台軍演，台中市議員劉士州質詢指傳聞中央日前發文徵調各縣市活動中心、區公所及宮廟放置彈藥與戰備物資，台中市民政局長吳世瑋也證實此事。國民黨主席朱立倫今（15日）受訪指出，物資準備都會造成民眾恐慌，台灣真的別再形成惡性循環，別把台灣變成過去的金門、馬祖前線。

中市民政局指預屯彈藥「應對中共聯合利劍2024B軍演」，空軍司令部則澄清，本案並非報導所述應對本次中共軍演所執行之彈藥分（預）屯作業，而是空軍為了配合作戰區整體戰備，規劃「114年彈藥分屯」作業，並結合民間資源執行相關整備，現無實質屯儲彈藥情事。

朱立倫對此表示，很多人認為要動員民眾做戰爭準備，物資準備都會造成民眾恐慌，台灣真的不要再形成惡性循環，藍委陳玉珍來自金門，她最清楚金門所曾受的戰地洗禮，那是非常痛苦的，民進黨不要把台灣變成過去的金門、馬祖前線。

被問到昨日中共軍演，朱立倫說，軍演真的傷害兩岸人民情感，這是人民最不樂意見到的，國民黨決心一定是捍衛中華民國，維護國家安全，但兩岸要安全不是透過對抗交惡，而是透過對話交流，單靠交惡只會造成民眾危機跟傷害，呼籲不要再用這樣的方式傷害兩岸人民情感，要透過交流對話化解問題降低危機。

朱立倫強調，21世紀是民主自由的世紀，國民黨絕對力挺民主自由，跟夥伴站在一起，今晚有國慶酒會，也邀請所有民主夥伴、國家代表或各國媒體共同參與，同樣會站在堅定立場捍衛民主自由。

