俄12歲少女遭10流浪狗圍攻！　父目睹「頭皮被扯爛」滿身血慘死

▲維多利亞放學途中遭到一大群流浪狗圍攻，傷重不治。（圖／翻攝自extra.globo）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名12歲少女放學回家時遭到十多條流浪狗同時攻擊，而她的父親獲報趕到現場後，在另一名目擊者的幫助下救出女兒。但是少女傷勢嚴重，連頭皮都被扯下，經過2天搶救，最終仍不治身亡。

根據《鏡報》報導，俄羅斯12歲少女維多利亞·卡舒巴（Viktoria Kashuba）事發當天下午5時從學校離開準備走路回家，全程路程僅5分鐘。當時維多利亞一邊和朋友講電話，一邊走路，怎知朋友卻突然聽到維多利亞在電話那一頭驚恐大喊，「救命！幫我！這裡有很多狗！」隨後手機便掛斷。

維多利亞朋友的父親立刻就聯絡了維多利亞的父親，然而當維多利亞的父親趕到現場時，卻為時已晚。事發當時，一名目擊者上前協助維多利亞的父親將她從一群流浪狗中救出，但是維多利亞卻早已被啃得傷勢嚴重。

目擊人士回憶道，「有十幾隻的野狗突然攻擊這個女孩，還將她的頭皮扯下來。我當時協助她的父親將她抬上車，將女孩緊急送到醫院。」

維多利亞的家人透露，她被送往醫院時，已經出現腦腫脹、腿部肌肉撕裂、內臟衰竭等症狀，只能依靠腎上腺素與機器勉強維持生命。然而，由於她的傷勢過於嚴重，最終仍在受傷的2天後不治身亡。

維多利亞的父親憤慨表示，這起事件讓他經歷地獄般的折磨，並指責當地政府無法有效處理流浪狗的問題，現行法律更阻止當局撲殺這群流浪狗。而維多利亞的死亡，也引發當地居民的不滿，更有民眾想「自行處理」這群流浪狗，打算直接將其獵殺。

當局隨後才緊急回應表示，會捕捉這群害死少女的流浪狗，並進行人道處理，同時將他們安置在臨時收容所後進行安樂死。