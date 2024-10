▲加油站發生大爆炸。(圖/路透社)

記者黃聖庭/編譯

俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼(Grozny)一座加油站於12日發生大爆炸,共造成4人死亡,其中有2名兒童喪命。

Whoahh, HUGE explosion at a petrol station in Grozny, Russia. At least 4 people dead... pic.twitter.com/vzDcK02cUf