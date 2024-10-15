2辣妹「穿比基尼」遠端辦公誇張畫面曝！　抱筆電沙灘爽曬日光浴

▲網友拍下2名路人在海邊穿著比基尼曬日光浴，一邊卻抱著筆電工作。（圖／TikTok／laurensyesterday）



記者王佩翊／編譯

新冠疫情爆發後，許多公司都發展出新的遠端辦公模式，更讓數位游牧成為新風潮。然而近日卻有一段影片在TikTok上爆紅，只見影片中有2名女子穿著比基尼在海邊享受日光浴，但她們卻不是來度假的，反而在沙灘上各自抱著筆記型電腦工作，也讓網友直呼，「太誇張！」

根據《澳洲新聞網》報導，一段TikTok影片在網路上引起網友熱烈討論，影片中有2名穿著比基尼女子在沙灘上使用筆記型電腦工作，有網友認為她們發揮了「遠距辦公」的自由，但也有人質疑她們在濫用WFH，因為這樣的環境根本無法專心工作。據悉，這段影片拍攝於澳洲雪梨的邦迪海灘。

不少網友質疑，2人這樣在沙灘上工作是否真的可行，甚至指出，筆記型電腦可能會因為沙子跑進去而壞掉。也有網友表示，無法想像在沙灘上打字，甚至懷疑筆電可能會被曬到過熱。

事實上，疫情之後居家辦公已成為常態，許多人都對此習以為常，但現在部分行業，特別是澳洲政府與金融機構，正在陸續要求員工回到辦公室上班。

亞馬遜的執行長安迪·賈西（Andy Jassy）最近宣布，集團所有員工必須永久返回辦公室工作。澳洲博彩巨頭Tabcorp也要求員工每周5天都必須進公司。

人力資源專家羅克珊考爾德（Roxanne Calder）表示，雖然在海灘上能否有效工作取決每個人的業務性質，但是當你在公共場所工作時，必須更加重視工作內容的隱私問題，員工需要注意電腦螢幕是否會被他人看到，以及誰能接觸到自己的電子設備。

Calder進一步指出，在沙灘上進行線上會議或工作時，很難保持專注與專業的形象，因此她也對2名比基尼女郎在沙灘上辦公的選擇抱持懷疑態度，認為這樣的環境基本上很難達到理想的工作品質。

她舉例道，有些員工能成功遠端辦公，是因為他們付出了很大的努力來保持高效率工作。她也建議企業制定明確的遠端工作規定，以免部分員工因為自由過頭，影響生產力。