「不給料就搗蛋」十盛萬聖節免費加料　網友自曝超頂喝法：加這個超好喝

▲十盛特別於萬聖節推出期間限定「不給料就搗蛋」優惠活動。

圖、文／十盛提供

迎接萬聖節，十盛奶茶特別推出期間限定「不給料就搗蛋」優惠活動。10月15日至10月31日凡於門市現場消費任一款大杯飲品，都可免費加一份15元配料，如果飲品本身已有附贈配料，仍可再免費加料一份。可供選擇的15元配料包括：豆奶酪、果玉晶球以及蕎麥蕨餅。

超頂喝法，網友驚呼：真的懂喝！

十盛門市每日手作豆奶酪，使用非基改黃豆豆漿，質地細膩，口感綿密，更有網友推薦隱藏版喝法「馥鐵觀音搭配豆奶酪」，一入口先是鐵觀音的沈穩香氣，帶點焙火後的甘潤口感，喉韻有普洱的回甘餘香，最後再以優雅豆香結尾，被譽為自帶高級感的無敵喝法。該篇貼文引起許多討論，網友紛紛留言「小朋友才喝極濃鍋煮，現在都點鐵觀音！十盛奶茶這次很可以」；還有網友分享隱藏喝法，「鐵觀音加豆奶酪絕了！聽到有人也這樣點～真心覺得對方是真的懂喝」。

門市限定，人氣配料加好加滿

此外，果玉晶球則是果茶控最佳選擇，無論是鮮酸誘人的「香檸紅玉冰茶」或是清香細緻的「金柚芽心冬片」，果玉晶球特有的Ｑ彈爽脆都能在不同茶湯中交疊出豐富滋味。不容錯過的還有熱銷NO.1——蕎麥蕨餅，以現煮蕎麥茶手工製作，入口柔軟滑嫩，咀嚼間更是散發自然的穀麥香氣，是無雷百搭的配料首選！不管是搭配醇茶、果茶還是奶茶，皆能完美融合。把握機會快來十盛門市，共度萬聖節歡樂時光！

活動主題：不給料就搗蛋

活動日期：2024年10月15日（二）至 2024年10月31日（四）

參與門市：全台十盛門市

活動內容：

來店購買大杯飲品可免費加一份15元配料（豆奶酪、果玉晶球、蕎麥蕨餅擇一）

購買一杯大杯飲品限加一種，第二種（含以上）需付費添加

來店自取限定，不可與其他優惠活動併用

