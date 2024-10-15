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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍東部戰區發布MV《坐軍艦看花東》：去看那縱谷七星潭

記者柯沛辰／綜合報導

解放軍東部戰區13日上午11時11分發布一段長達1分01秒的戰訓短影片，斗大標題寫著「枕戈待旦」並以「旦」字圍台，如今圍台軍演後，又發布時長1分01秒的演訓MV《坐軍艦看花東》，引發中國網友猜測和討論，推測共軍可能在2025年元旦攻台。

中共14日凌晨5時起對台實施「聯合利劍－2024B」軍演，繼前一日發布戰訓影片後，傍晚再次發出演訓MV，內容可見台灣本島，並劃出花蓮、台東一帶，搭配男女歌聲唱出「坐著那軍艦看花東，就在那2024年，去看看那中央山脈，還有那中國美麗的海」、「去看看那縱谷七星潭，還有那同胞的笑臉」。

▲▼解放軍東部戰區發布MV《坐軍艦看花東》：去看那縱谷七星潭。（圖／新華網）

▲東部戰區發布MV《坐軍艦看花東》，「去看看那縱谷七星潭」。（圖／翻攝自新華網，下同）

許多大陸網友看完不可置信，「有沒有大哥告訴我，這個官方帳號是真的嗎」、「軍方號也這麼皮了嗎？現在真是00後的天下了」，還有人滿心期待地表示「可惜只是『看』花東，什麼時候改成『逛』？」、「小學時候課本讀的日月潭，終於可以去見見了」、「2024，我就當你官宣了」、「氣氛都到這了，如果今年我們去不了花東，我就要生氣」。

還有大陸網友猜測，「都是1分01秒，還枕戈待『旦』，暗示簡直不要太明顯」、「前支影片發布時間11:11，視頻時長01:01，是暗示什麽嗎」、「期待元旦統一台灣」、「明年可以坐高鐵去日月潭嗎」、「能不能考2025年台灣的公務員就看你們了」掀起熱議。

▲▼解放軍東部戰區發布MV《坐軍艦看花東》：去看那縱谷七星潭。（圖／新華網）

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