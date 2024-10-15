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中共圍台軍演　美國防部批：不負責任且破壞穩定

▲中共圍台軍演，中國海警4船侵擾我海域10小時。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中共圍台軍演，中國海警4船侵擾我海域10小時。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

中國在台灣周邊實施軍演，美國國防部今天對此予以嚴厲批評，並稱這是不負責任且破壞穩定。

路透社報導，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）透過聲明指出：「這種軍事施壓行動是不負責任、反應過度且破壞穩定。」

總統賴清德10日發表任內首次國慶演說，前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）當時形容演說內容溫和，未多提中國威脅，盼北京正面回應。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）稍早表示，美國嚴重關切中國人民解放軍在台海及台灣周邊進行的聯合軍演。中國以軍事挑釁回應台灣例行的年度演說並無道理，還可能引發局勢升級風險。

中共東部戰區今晨宣布組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台灣北部及南部、東部展開「聯合利劍-2024B演習」。

台灣國防部傍晚舉行「中共軍演狀況說明」臨時記者會，情次室次長謝日升中將說明敵情狀態，共軍在此次軍演共開設9處演習區，包括台灣本島周邊6處，馬祖、東引及烏坵3處。

謝日升指出，統計自清晨5時2分至今天下午4時40分止，偵獲125架次共機，其中90架次進入台灣應變區（台灣防空識別區ADIZ至24浬鄰接區間），125架次為國防部單日偵獲共機數量之最。

中共海上兵力部分，謝日升統計，偵獲17艘作戰艦、17艘海警及公務船，遼寧號航空母艦編隊則位於台灣東南海域。

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