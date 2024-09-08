玉管處推「天地漫遊—塔塔加觀星」活動　今晚8時開放線上報名

▲塔塔加地區夜空繁星點點，圖為秋季重要星座仙后座。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園塔塔加地區因遠離塵囂與光害、汙染，向來是「追星」熱點，國家公園管理處特別規劃2梯次觀星活動，邀請民眾上山，日間賞景、夜裡觀星，體驗高海拔地區豐富的自然生態資源，及天空透明度極佳的燦爛星辰。

玉管處表示，「天地漫遊—塔塔加觀星活動」除由專人帶領、欣賞塔塔加動植物生態，更邀請中央大學天文所「鹿林天文臺」台長林宏欽領導的觀測團隊指導觀星，還參訪難得一見、臺灣最大口徑（1米）的光學望遠鏡。

▲鹿林天文臺自動開啟觀測屋頂實況。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，本次活動將於10月26至27日及11月2至3日辦理2梯次，每梯次名額僅25名，歡迎國小五年級以上之民眾參與，報名費每人2000元整，報名期限自今日晚間8時起至9月22日下午5時止，額滿則提早截止，因本活動自前（111）年辧理以來每梯次都爆滿，敬請把握機會。

玉管處提醒，活動採「線上報名」，請至玉山國家公園線上報名系統（https://tinyurl.com/3tkb9cnz）填寫詳細報名資料，報名前也請至玉山國家公園全球資訊網（https://www.ysnp.gov.tw）及玉山國家公園臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/YuShanNationalPark/）詳閱活動簡章。