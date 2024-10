捷克演講談中國軍演　蔡英文籲民主國家團結：對任何夥伴動武必有嚴重後果

▲前總統蔡英文Forum2000演說。(圖/蔡英文辦公室提供)

記者皮心瑀/台北報導

共軍14日清晨展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演,人在歐洲出訪的前總統蔡英文則在出席捷克首都布拉格舉行的「公元2000論壇」(Forum 2000)演說時特別提到,並表示威權主義政權在其統治方式上變得比以往更加自信,民主國家必須發出明確的訊號,即為對任何夥伴的恐嚇或動武,必將導致嚴重後果。

蔡英文表示,過去幾年,世界經歷了許多考驗。全球民主國家面臨了前所未有的挑戰。而威權主義的政權開始相信,他們比民主制度更具適應度。而且這些領導者希望將這種統治方式輸出到世界各地,透過灰色地帶行動、軍事威脅和侵略,以及認知和資訊戰,威權政權以愈加侵略性的方式,侵蝕民眾對民主體制的信心,並使社會走向兩極,「在這一切中,台灣站在威脅的最前線。」最近的行動就是今日宣布的軍演。

蔡英文指出,五十多年來,台灣面臨來自中國共產政權的持續威脅,試圖用各種手段吞併台灣。而這些威脅在我任內有增無減,台灣也因此成為國際社會重要的一份子;另一方面,數十年的持續威脅和應對國際環境變化的經驗,使台灣社會和其領導者變得韌性十足且務,在每個關鍵時刻,台灣的公民社會都會自發性的捍衛台灣來之不易的民主。

蔡英文表示,台灣人民一次又一次地展現,民主是不可妥協的一部分,是堅定不移身份認同中的一部分。儘管捍衛自己的身份需要勇氣和堅持,但這是身為台灣人的信念,台灣人不僅以民主價值為榮,並持續支持和與理念相近的國家分享經驗,捍衛自由民主的世界秩序,並應對全球持續面臨的挑戰。

蔡英文舉例,像是在俄烏戰爭提供烏克蘭人道救援以外,台灣並加入民主陣營,一起對俄羅斯實施經濟制裁。此外,台灣與歐盟及其會員國之間的夥伴關係也不斷增加,如在世界衛生大會上,多個歐盟會員國公開支持台灣有意義參與國際組織,在「印太合作戰略」(Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)的聯合聲明中也明確提到台灣,並呼籲應在半導體、資訊與通訊技術及數據保護等關鍵產業加強與台灣的合作。

不僅於此,蔡英文表示,歐洲議會通過多項決議案,敦促歐盟與國際夥伴積極維護台海和平與穩定,持續支持民主台灣,並將台灣納為歐盟印太戰略之重要夥伴。 蔡英文指出,面對這些努力,威權政權則訴諸經濟脅迫、訊息操弄和各式影響干預行動,試圖顛覆歐洲的民主,並對與台灣互動的國家施加壓力,但台灣的朋友依然毫不畏懼,顯見民主夥伴之間的團結與合作至關重要,「民主國家必須發出明確的訊號,即為對任何夥伴的恐嚇或動武,必將導致嚴重後果。」

蔡英文強調,雖然未來必定會面臨各種挑戰,但現在和大家站在一起,她感到更加自信,透過團結、共同努力,並堅持對民主價值的信念,定將永遠獲勝。

蔡英文演講全文:

「證明民主的決心與韌性」(Proving Democracy's Resolve and Resilience)

非常高興今年能夠親自參加在布拉格舉行的公元兩千論壇。 如同在座各位所知,我在今年五月卸下台灣總統的職務。自那之後,我做了我一直很想做的事—那就是好好休息一下。做一些ㄧ般日常的事情—像是閱讀、喝咖啡、和我的寵物相處,並且好好地睡上一覺。

在這段時間裡,我收到了許多海外訪問的邀請。我一直在思考,休息過後我應該先去哪裡。

最後我決定,與志同道合的朋友們相聚就是最有意義和最重要的事情。那些畢生致力於捍衛民主價值,不懼怕威脅且在挑戰中茁壯的朋友們。我說的朋友就是在座的你們。

正因為有你們,這個世界才能夠抵擋艱難的挑戰。這些艱難的挑戰包括疫情、威權主義影響、侵害人權、氣候變遷,甚至是戰爭。你們所有的努力讓這個世界變得更美好。我在這裡的另一個原因則是,我想親自感謝你們對台灣及台灣人民的持續支持。

首先,我想感謝公元兩千論壇基金會再次邀請我參加今年的會議。我也想對執行長Jakub Klepal和他的團隊表示感謝,感謝他們每年舉辦這麼有意義的活動,積極促進民主提倡者間的互動交流。我也非常珍惜他們對台灣的長足支持和友誼。

在座許多人可能不知道,我與公元兩千論壇的緣分在20年前就開始了。2004年我參加了第八屆公元兩千論壇年會,當時我已擔任台灣大陸委員會四年的主任委員。我仍然記得當時與前總統哈維爾(Václav Havel)會晤,並討論有關如何在全球化世界中賦權「公民社會」的議題,深具啟發。

一個月後,哈維爾前總統應台灣民主基金會的邀請訪問台灣。在他的訪問中,哈維爾前總統與我們分享了捷克人民激勵人心的故事—學生和一般人民如何抵抗威權主義和一黨專政,為國家迎來民主。

所以,非常高興看到經過二十多年的發展,公元兩千論壇仍站在最前線,為全球領袖和倡議者提供一個有效且具包容性的平台,公開討論當前最重要的議題—例如民主國家的全球合作、公民社會的角色、民主和人權的發展、威權主義和非自由主義的興起與反制對策,以及科技對民主的影響。更重要的是,我們今天齊聚在此,就民主的決心和韌性進行重要交流。

過去幾年,世界經歷了許多考驗。全球民主國家面臨了前所未有的挑戰。從疫情到隨之而來的經濟衰退,從氣候變遷的影響到核武不擴散和戰爭。我們看到威權主義政權在其統治方式上變得比以往更加自信。

我們感受到,他們現在真正相信,威權主義比民主制度更具適應度。而且這些領導者希望將這種統治方式輸出到世界各地。 透過灰色地帶行動、軍事威脅和侵略,以及認知和資訊戰,威權政權以愈加侵略性的方式,侵蝕民眾對民主體制的信心,並使我們的社會走向兩極。

在這一切中,台灣站在威脅的最前線。最近的行動是中國今日稍早宣布軍演聯合利劍-2024B。五十多年來,台灣面臨來自中國共產政權的持續威脅,其試圖用各種手段吞併台灣。而這些威脅在我任內有增無減,台灣也因此成為國際社會重要的一份子,民主國家及其領導人展現出對台灣的支持,樂願與我們合作,並訪問台灣。

另一方面,數十年的持續威脅和應對國際環境變化的經驗,使台灣社會和其領導者變得韌性十足且務實。

台灣透過全社會的努力,與志同道合的盟友進行安全合作,抵抗脅迫和恐嚇。我們努力的方向包括國防軍事改革、公民防衛和媒體素養。在每個關鍵時刻,台灣的公民社會都會自發性的捍衛台灣來之不易的民主。

換言之,台灣人民一次又一次地展現,民主是我們不可妥協的一部分,是我們堅定不移身份認同中的一部分。儘管捍衛我們的身份需要勇氣和堅持,但這是我們身為台灣人的信念。

今年一月,面對軍事威脅、假訊息干預和認知戰,台灣開啟了各界所稱的「超級選舉年」,全球72個國家、全球一半的人口將走進投票所,選出他們未來的領導者。台灣人民積極參與選舉,興奮地走進投票所,用選票支持他們認為合適且有能力代表和領導他們的人選。這讓我堅信,民主確實是台灣唯一的選擇,在台灣的我們擁有自由和民主的生活。

台灣人不僅以民主價值為榮,並持續支持和與理念相近的國家分享經驗,捍衛自由民主的世界秩序,並應對全球持續面臨的挑戰。 在看到俄羅斯無端的入侵烏克蘭,以及烏克蘭人民為國家而奮戰後,台灣政府及人民積極支持烏克蘭。

除了提供烏克蘭人道救援以外,台灣並加入民主陣營,一起對俄羅斯實施經濟制裁,對戰略高科技商品實施禁運,包括半導體晶片、電腦資訊和航空產品。

除了烏克蘭之外,台灣與歐盟及其會員國之間的夥伴關係也不斷增加。我們見證歐盟及其會員國訪問台灣的官員及議員達到歷史新高。經濟、文化、教育和科技等領域的夥伴關係蓬勃發展,這些交流皆是建立在我們共同的民主和自由價值之上。 此種夥伴關係和友誼並未止步於此,在世界衛生大會上,多個歐盟會員國公開支持台灣有意義參與國際組織。

此外,歐盟在其「印太合作戰略」(Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)的聯合聲明中明確提到台灣,並呼籲應在半導體、資訊與通訊技術及數據保護等關鍵產業加強與台灣的合作。

此外,歐洲議會通過多項決議案,敦促歐盟與國際夥伴積極維護台海和平與穩定,持續支持民主台灣,並將台灣納為歐盟印太戰略之重要夥伴。

面對這些努力,威權政權則訴諸經濟脅迫、訊息操弄和各式影響干預行動,試圖顛覆歐洲的民主,並對與台灣互動的國家施加壓力。儘管如此,我們的朋友依然毫不畏懼,顯見民主夥伴之間的團結與合作至關重要。

團結與合作的形式可以很多元,包括軍事上,例如技術或專業移轉,以增強民主陣營的實力;經濟上,例如民主國家間發展更緊密的貿易和經濟聯繫,建立不受威權政權脅迫或干擾的關鍵供應鏈。

民主國家必須發出明確的訊號,即為對任何夥伴的恐嚇或動武,必將導致嚴重後果。

團結也可以是社會和政治層面—如公元兩千論壇所建立的「民主復興聯盟」,民主國家及其倡導者透過合作,維護和改善世界秩序,建立新的論述,使我們的民主制度更加強韌和具吸引力。

我們也應採取全社會模式,讓各方利害關係者多家參與,包括獨立媒體、企業、公民社會、婦女、青年、宗教團體、地方政府和大眾。民主國家需對自我的身份和定義充滿信心,這樣我們才能幫助自己和彼此。 台灣的民主與歐洲相似,都是建立在反抗獨裁主義的鬥士犧牲上。我們也有英勇的前輩,他們對民主和自由的追求啟發了後來數代人。

我們許多人為獲得今天所享有的自由走過了漫長的道路,而還有一些人可能正處於通往自由的艱難旅程當中。因此,我們對民主的珍貴和脆弱性的理解是相同的。正因為我們有共同的經歷,更加反映團結一致的重要性。

雖然未來我們必定會面臨各種挑戰,但現在我和你們站在一起,我想告訴大家,我感到更加自信。透過團結、共同努力,並堅持我們對民主價值的信念,我們定將永遠獲勝。

在過去三年中,我總是以邀請在座觀眾來訪台灣作為我談話影片的結尾。現在我在這裡,我依然想以邀請你們來訪我美麗的國家作為今天演講的結語,來品嚐美味的食物,並且認識我們可愛的人民。 最後,我想再次感謝公元兩千論壇基金會的盛情邀約。真的非常高興能夠來到這裡與大家交換意見。 感謝大家。