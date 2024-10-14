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A股深V反彈三大股指漲超2%！　5019檔股票上漲…半導體板塊居前

▲。（圖／CFP）

▲ A股。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股三大股指在週末利多消息刺激下，今（14）日大幅高開。早盤衝高後，快速下跌翻綠，地產、銀行走強下重返升勢；午後衝高，受阻回落後，尾盤走出上翹行情，三大股指均漲超2%。

據《澎湃新聞》報導，從盤面上看，化債、華為鴻蒙、商業航太、網路安全、金融科技、人工智慧、車路雲主題活躍，房地產、半導體、銀行板塊漲幅居前。

A股至今日收盤，上證綜指漲2.07%，報3284.32點；科創50指數漲3.01%，報925.96點；深證成指漲2.65%，報10327.4點；創業板指漲2.6%，報2155.4點。

▲▼A股14日走勢。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲ A股14日走勢。（圖／翻攝自澎湃新聞）

Wind統計顯示，兩市及北交所共5019檔股票上漲，280檔股票下跌，平盤有50檔股票。

滬深兩市成交總額1.6兆元（人民幣，下同），較前一交易日的1.5兆元增加630億元。其中，滬市成交7015億元，較前一交易日6643億元增加372億元，深市成交9335億元。

根據大智慧VIP，兩市及北交所共有277檔股票漲幅在9%以上，4檔股票跌幅在9%以上。

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲ 財政政策仍為目前A股走勢的關鍵。（圖／CFP）

中信證券表示，財政政策是當前市場關注的焦點，財政部的政策表態整體超預期，政策思路的轉變比力度的大小更重要，當前市場正處於預期大逆轉，向行情大拐點的過渡階段，市場在前期脈衝式上漲後，多空博弈加劇，場外增量資金的入場節奏放緩，但潛在入市資金規模依然較大，預計行情將逐步從資金面情緒驅動，轉換至基本面驗證驅動，行情特徵將從脈衝式漲跌，換檔至企穩慢漲。

中金表示，市場在經歷前期調整後可望重拾信心，短期有望止跌企穩，但回升斜率較節前可能明顯放緩，未來需重點關注本月底可能召開的人大常委會，對具體財政方案的審議情況。

中金指出，從中國經濟政策情況來看，需求不足和通膨低迷，仍是當前經濟運作面臨的核心矛盾，需要貨幣和財政協同發力；從海外情況來看，11月初美國大選結果即將落定，新任總統的政策組合對中國的影響也需關注；長期看，在全球宏觀典範轉移的脈絡下，仍需關注結構性趨勢，對中國經濟基本面的長期影響。

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