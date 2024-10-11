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大陸 大陸焦點 特派現場

陸股民傳領走180億「3成投入股市」　多間銀行急暫停理財工具贖回

▲存款,銀行,取款。（圖／CFP）

▲陸網傳某銀行分行被取走40億元人民幣現金，35％流入股市。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自9月底多項政策投入資本市場後，A股行情將一片看好，加上長假休市期間，港股在中概股及中資券商股的帶領下飆紅，增添許多大陸股民的信心。大陸某銀行分行便傳出，該行被領走約40億元人民幣（約180億元新台幣）存款，經內部評估，超過35%已流入股市，剩餘部分仍在證券現金帳戶內。

▲▼上交所,上海證券交易所,陸股,A股。（圖／路透社）

▲大陸股市消息面看好，大批股民籌措銀彈靜待進場時機。（圖／路透社）

《21世紀經濟報導》稱，針對近期股市交易量驟增，已有銀行召開內部會議，對銀證轉帳、基金申贖等應對措施進行統一部署。有分行人士透露，在節前最後一個交易日，該行零售條線流失了約40億元（人民幣，下同）存款；同時，國慶期間，該分行消費貸放款量已超越今年「開門紅」。

據了解，大陸長假後首個交易日，科創板、證券ETF等開盤迅速漲停，很多資金無法第一時間買進，股民得預先籌措資金，擺在帳戶內等待時機進場。

一名銀行消息人士向陸媒表示，「除零售存款流失外，銀行理財的快速贖回業務也出現了明顯擁堵。在國慶假期前後兩個交易日，興業銀行、平安銀行相繼宣佈暫停了部分現金類理財產品的快速贖回，原因均為，客戶快速贖回申請總額度超過行內限額。」

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