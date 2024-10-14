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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10天前國安已預告「中共利劍B軍演」　軍方釋影片！文宣戰迎敵

 

記者陶本和／台北報導

中共解放軍14日清晨，宣布啟動「聯合利劍B」圍台軍演。事實上，我國安單位早在10天之前，就已示警，不論總統賴清德國慶演說內容為何，中共都照樣啟動軍演，甚至預告軍演名稱就是聯合利劍B；因此，我國各單位，尤其軍方就已有相關因應，只要中共啟動軍演，就管制官兵休假，而主責文宣戰第一波攻勢的軍聞社，也早有備妥影音，上午8時，就已發出1分40秒的段影片。

回溯到國慶演說前3天，也就是10月7日上午，《ETtoday新聞雲》以題為「幕後／國安官員：賴清德國慶不管說什麼　中共照樣啟動利劍B軍演」報導，內容提到，我國安單位已有相關掌握，不論賴清德在國慶演說的談話內容為何，中共都會啟動軍演，而且早預言軍演名稱即是「聯合利劍B」。

事實上，國安單位早在新聞揭露之前，就已經向內部提出相關的示警，而軍事單位也高度戒備，在官兵休假方面也有預先準備，只要中共發動軍演，就會宣布相關管制作為；而主責文宣戰第一波攻勢的軍聞社，也早有備妥影音，上午8時就已發出1分40秒的段影片。

在該短片中，國防部表示，面對不理性的挑釁行為、嚴峻的敵情考驗，中華民國國軍嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的堅強意志，全體官兵堅定「自己國家自己守護」信念，矢志維護國家安全與百姓福祉。

▼面對中共聯合利劍B軍演，我國軍聞社早備妥相關影片，文宣戰迎敵。（圖／國防部）

▲▼面對中共聯合利劍B軍演，我國軍聞社早備妥相關影片，文宣戰迎敵。（圖／國防部）

至於所謂的「聯合利劍B」軍演，也就是中共解放軍每年中下旬，台灣的漢光演習後所啟動的「全軍戰略演習」的例行公事；往年中共都會大張旗鼓明確宣布啟動的時間點，今年其實啟動時間落在9月中下旬，主要遇上颱風侵擾，導致軍演顯得沒有組織性跟連貫性，而「聯合利劍B」的演習項目，則是一個「軍演組合包」概念。

一位國安官員表示，往前的全軍戰略演習，概略是解放軍北部、東部、南部軍區分別做完演習，再來會進行一些聯合科目，至於今年，則是北部戰區，罕見進行長程導彈試射，還把洲際飛彈射到太平洋去，引起國際上的關注。

根據相關情資顯示，中共日前的演習中，所試射的飛彈概略有數十顆，包括東風系列各型飛彈，其中有不少是射程達5000公里以上的飛彈，主要在渤海區域進行演習。國安官員表示，這是1980年5月以來首度向太平洋投下了長程飛彈，中共這次樣態上確實是「手伸很長」，把跨島鏈的國家都當成目標。

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