加薩人淪「肉盾」走在坦克前方　以軍強逼17歲少年找哈瑪斯炸藥

▲巴勒斯坦人被以軍當作人肉盾牌，要他們走在士兵前方。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報調查報導指出，以色列軍隊在加薩地區把巴勒斯坦人當作「人肉盾牌」，依據以軍士兵與巴勒斯坦人的說法，部隊經常強迫被俘虜者執行危及性命的任務。年僅17歲少年舒貝爾（Mohammed Shubeir）就是其中一人，他被威逼進入家鄉汗尤尼斯廢墟之中，尋找哈瑪斯裝設的炸藥，還有人被逼走在以軍坦克前方。

舒貝爾今年3月與家人們一起被以軍抓到，雖然他短短10天就被釋放，但在這段期間，以軍為了避免危險傷亡，把他上銬，逼他走在前方，尋找哈瑪斯埋設的炸藥。接著他在一棟被摧毀的建築物前停了下來，因為牆上就是連接炸藥的線，「士兵們把我當作狗一樣，送到滿是陷阱的公寓，我還以為這就是我生命的最後時刻」。

巴勒斯坦被俘虜者遭強逼探索加薩部分區域，這些地方都是以軍認為哈瑪斯可能伏擊或設下誘殺裝置之處，有的是進入地道、有的是拿起移動發電機或水箱等物品。以軍類似行動的範圍與規模尚待確認，但在加薩5座城市之中，至少有11個小隊這樣做。

▲圖為以色列部隊守在進入北加薩關口。（圖／達志影像／美聯社）

另據31歲巴勒斯坦人暹安（Jehad Siam）的說法，當時以軍小隊強迫巴勒斯坦人走在前面當作掩護，朝著加薩市中心武裝份子據點前進，「士兵們要求我們往前，這樣對方就不會還擊，當眾人抵達目的地之後，士兵集體湧入建築物內，在武裝份子似乎都被擊殺之後，士兵讓平民在未受傷的狀態下離開」。

43歲加薩市藥劑師達盧（Basheer al-Dalou）是在家中被以色列部隊抓到，被逼脫光衣物直到只剩下內褲，接著遭上銬蒙眼淪為肉盾，光著腳進入一處民宅後院，走在以色列士兵前方，「他們害怕地面下潛藏的地道或是隱藏在任何物體下方的爆炸裝置」，還被下令走在以色列坦克前方。

▼ 以色列2023年對加薩展開地面進攻。（圖／達志影像／美聯社）