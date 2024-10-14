以色列傳對加薩發動「將軍計畫」　封鎖餓死哈瑪斯、建立新政府

▲以色列部隊5月守在進入加薩的關口。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡外傳考慮對加薩實施「將軍計畫」（Generals' Plan），封鎖加薩北部人道援助、餓死哈瑪斯武裝份子，企圖沒有哈瑪斯的狀態下成立新政府，把加薩地區一分為二。

美聯社報導，依據這項由多名退役將軍9月提出的計畫，會給巴勒斯坦人一周的時間撤出加薩走廊北部三分之一的地區，範圍包括加薩市，接著宣布劃設軍事禁區。留守家園者將被視為武裝份子，這意味著以軍可依據軍事法規殺死這些人，同時不給食物、水、藥品與燃料。

不只如此，將軍計畫也涵蓋無限期控制加薩北部，要試著在沒有哈瑪斯的情況下成立新政府，把加薩地區一分為二。

▲飛機空投人道物資至加薩北部。（圖／達志影像／美聯社）

以色列政府尚未決定是否全面實施這項計畫，不清楚以色列有多認真考慮這項計畫。當被問及加薩北部撤離令是否就是將軍計畫第一階段行動時，以軍發言人修夏尼（Nadav Shoshani）否認，然而知情官員指出，將軍計畫部分內容已經開始實施，但並未具體說明是哪些部分。

將軍計畫總規劃人、以色列前國安顧問艾蘭德（Giora Eiland）認為，阻止哈瑪斯、結束以哈戰爭的唯一方法就是阻止哈瑪斯取得援助，「他們要嘛投降、要嘛挨餓，這不一定意味著殺死所有人」。他也說，這波行動可能迫使哈瑪斯釋放約100名人質，但據推測已有30名人質死亡。

一旦將軍計畫真的實施，可能導致數十萬名不願意或無法撤離的巴勒斯坦人陷入沒水、沒食物的境地。依據聯合國與以色列軍事機構網站，自從9月30日以來，沒有載運食品、水或是藥品的卡車進入加薩北部。

▼巴勒斯坦人2023年在以色列接受治療後，帶著家當返回加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）