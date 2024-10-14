藍委籲共軍圍台軍演要克制　「民進黨應檢討為何讓國安受威脅」

▲羅智強強調，反對中共的圍台軍演，但也請民進黨檢討為何讓國安受到威脅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

雙十國慶上週才結束，中國大陸解放軍今（14日）展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，我國防部表達強烈譴責。國民黨團書記長林思名受訪時呼籲中共克制，台海要維持穩定，中共別再進行圍台軍演，否則會讓台灣人失去對中共政府的信心；藍委羅智強也說，反對中共的圍台軍演，但也請民進黨檢討為何讓國家安全受到威脅。

中國大陸解放軍於台灣海峽北部、台灣北部、東部、南部海域展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，軍演重點包括海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊及奪取綜合制權等項目，聲稱這是對台獨分裂勢力行徑的強力震懾。

林思銘對此表示，中共應要盡量克制，台海若要維持穩定，就請中共別再進行圍台軍演，否則只會讓台灣人失去對中共政府的信心。

羅智強指出，國民黨一貫的立場絕對是反對任何對台灣的武力威嚇，因此也反對中共對台的任何軍演，但也請教民進黨，為何上台之後，對台灣的防衛縱深一步步棄守？國民黨執政時，中共是不會越過海峽中線，但民進黨執政卻失去海峽中線，國民黨執政也不會發生圍台軍演，但民進黨執政時卻頻頻發生，民進黨拿出什麼措施跟方法對應呢？「我們反對中共的圍台軍演，但也請民進黨檢討為何讓國家安全受到威脅。」

