新竹縣「科學好玩展」登場　帶你解鎖科學的奇妙世界

▲今年首度推出的「科學好玩展」特地選在6+PLAZA廣場5樓打造為期16天的科學知識展區。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

為普及科學教育理念、提升全民科學素養並落實科學於生活之中，新竹縣特將10月打造為「科學教育月」，推出「趣PLAY我的科普FUN城市 VOL.2」系列活動，首場活動「新竹縣科普博覽會」已於10/5~10/6圓滿落幕，「科學好玩展」於12日熱鬧登場！今年首度推出的「科學好玩展」特地選在6+PLAZA廣場5樓打造10/12至10/27為期16天的科學知識展區，每日中午12時至17時30分免費入場參觀；除了科學知識展出，週末六日亦安排多場次免費科學相關手作體驗活動，讓小朋友們動手實作，體驗科學的奇妙與創意！

縣長楊文科表示，為打造竹縣成為科普最佳FUN城市，讓大眾深入探索科學的奧秘世界，零距離感受科學魅力，縣府與TASA國家太空中心、核能安全委員會國家太空中心及國立清華大學原住民族科學發展中心、跨領域科學教育中心等單位合作，打造有趣「科學好玩展」，展場特別放映榮獲多個國際影展獎項的台灣原創科學教育動畫「吉娃斯愛科學」，並展出豐富多樣的科學展品，包含磁力沙畫機、懸空神技張拉整體、永動機、偏振片、巧奪天工十字鎖及混沌擺等，揭示科學的奇妙世界！此外，現場更展出五款具臺灣代表性的福爾摩沙衛星模型，讓年輕人及小朋友更嚮往太空科技，並成為太空探索行列的好夥伴，現場還安排核能益智桌遊，讓民眾輕鬆學習核安知識，打破誤解，聞「輻」不色變！

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，除了有趣的科學靜態展，每個週末還有免費科學手作體驗課程及科學工作坊，大朋友及只要年滿6歲小朋友都可參加，清華大學跨領域科學教育中心戴明鳳主任更將在展期最後一天(10/27)帶來「科學解謎趣」原理解說，歡迎親子共遊「科學好玩展」，一起探索科學的力量！

科學手作體驗課程每場限定名額16名，額滿即止，敬請把握機會！10/26、10/27的手作體驗課程報名資訊將在粉絲專頁公布，請鎖定關注「新竹縣政府教育局青年事務科」Facebook 粉絲專頁（https://reurl.cc/02eVVl）。