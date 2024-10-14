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台灣海峽運輸「佔全球1／5」　美智庫：中斷將重創經濟

▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,碼頭,基隆港,商港,貨輪,進口,出口,貿易順差,逆差,海運,航運股。（圖／記者李毓康攝）

▲2022年約有價值2.45兆美元的商品貨物通過台灣海峽運輸，佔全球海上交通的1/5。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者石秀娟華盛頓13日專電

華府智庫近日發表報告指出，2022年約有價值2.45兆美元（約新台幣78.74兆元）的商品貨物通過台灣海峽運輸，佔全球海上交通的1/5。中國若海上封鎖台灣，全球都會受到影響。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）日前發表報告指出，中國漸趨強硬的立場引發可能使用武力將台灣納入控制的擔憂，北京也有許多不使用武力的選項。短期較可能採取由海警等執法機關將台灣隔離，使台灣因經濟癱瘓而屈服的做法。

報告指出，每年有數千艘大型貨櫃船和油輪在全球運送超過價值11.5兆美元的商品貨物與能源。根據智庫的最新統計，2022年約有價值2.45兆美元的貨物，超過全球海運貿易的1/5通過台灣海峽。

此外，智庫估計，台灣各港口2022年處理約5860億美元的貿易，包括各經濟體之間的轉口貨物。台灣生產超過全球90%的先進晶片，廣泛應用於智慧手機、資料中心和先進軍事設備，供應中斷可能使全球國內生產總值損失數兆美元。

報告指出，如果台海的貿易運輸受阻，航運公司為降低風險、避免保費飆升，將會避開這個區域，改道將增加成本，也會造成生產延誤，影響到消費者。

這份報告分析台海航運中斷對全球各區域的影響，認為日本和南韓將是受影響最大的國家之一，因為這兩個美國盟友高度依賴台海進口原料與能源。

▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,碼頭,基隆港,商港,貨輪,進口,出口,貿易順差,逆差,海運,航運股。（圖／記者李毓康攝）

▲報告分析台海航運中斷對全球各區域的影響，認為日本和南韓將是受影響最大的國家之一。（圖／記者李毓康攝）

日本2022年依賴台海運輸進口32%、出口25%的商品，共約4440億美元。韓國同年依賴台海進口30%、出口23%的商品，共約3570億美元。此外，日、韓當年各自中東進口95%、65%的原油，這些油輪通常經過台海航線。

對印太地區國家而言，澳洲在2022年有27%的出口通過台海，約1090億美元。東南亞的菲律賓、越南、泰國、寮國、緬甸等國對台海的依賴較低。

此外，報告指出，除印太地區之外，4個最依賴台海的國家位於非洲。剛果民主共和國通過台海出口至中國的金屬佔其全球出口總額的62%、厄利垂亞將超過70%的礦產出口中國、加彭及安哥拉各自約有40%的石油經台海運往中國。

其他地區方面，中東國家阿曼、沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特、卡達以及葉門也通過台海，各自運送超過30%的石油到亞洲國家。9個金磚國家平均依賴台海運輸14%的進口、15%的出口，約是7大工業國（G7）對台海依賴度的2倍。

戰略暨國際研究中心指出，這份報告顯示台海對國際貿易的重要性，及北京使用武力破壞台海穩定的經濟後果。確保台海的航行自由與暢通不只對兩岸、對南韓和日本等附近國家都至關重要，也關係到全球經濟的發展。

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