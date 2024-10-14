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大陸 大陸焦點 特派現場

選清晨突襲宣佈「圍島軍演」　陸軍事專家：「全天候」實戰氛圍更濃

▲▼ 大陸軍演 利劍2024Ｂ 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

▲解放軍「利劍2024B」圍島軍演 。（圖／翻攝東部戰區）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（14）日清晨在官方微博「突襲式」宣佈展開「聯合利劍-2024B」圍島軍演，出動陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，軍演區域包括台灣海峽、台灣北部、南部、東部等6處，將台灣包圍住，同時，大陸海警也出動4組編隊船艦「環島接力巡航」，被認為是戰事敲響時，負責配合進行「封鎖」海域的演練。

▲大陸軍事專家付征南。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲大陸軍事專家付征南。（圖／翻攝玉淵譚天）

對於此次的行動選在清晨時間公佈，大陸軍事專家付征南表示，演習特點在於「全天候」，實戰氛圍更加濃厚，「演練任務部隊聯合編組，於凌晨、夜間即發起軍事懾壓行動，從兵力機動、展開佈勢到進逼懾壓，隨時可由訓轉戰。」

付征南強調，「（軍演）就像高懸頭頂的利劍，隨時落地的重錘，讓賴當局近距離感受戰爭威懾，告誡賴清德之流，搞台獨就沒有和平，搞分裂就沒有發展，只要台獨分子挑釁一次，解放軍圍島鎖島行動，就會進逼一步。」

付征南認為，解放軍「2024A演習」釋出的訊號是，解放軍絕不允許「激進台獨暴衝闖關」，「2024B演習投送的訊號，就是我們更不允許，迷惑性、欺騙性、漸進性的台獨，矇混過關。」

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