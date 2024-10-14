空難56年！22歲男子遺體被找到　家人悲吐：窒息感消失了

▲死者湯瑪斯相隔56年後被尋獲，當年他才22歲。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

一架印度IAF AN-12軍機1968年在喜馬拉雅山墜毀，一名陸軍工匠切里安湯馬斯（Cherian Thomas）不幸罹難，卻遲遲找不到遺體，當時他年僅22歲，56年後終被尋獲。

據BBC報導，近日一通警方的電話讓湯馬斯的家人結束56年8個月的等待，湯馬斯的遺體被找到了。1968年，一架軍機因為惡劣天氣，在喜馬拉雅山墜毀，當時機上有102名乘客，多年來飛機一直被列為失蹤。

2003年，一支登山隊發現其中一名乘客的屍體，在往後的幾年，軍隊搜索探險隊又發現8具屍體，2019年在山上發現飛機殘骸，最近這場1968年的空難再次成為頭條新聞，因軍隊又找到了4具屍體，其中一人就是湯馬斯。

湯馬斯弟弟表示，當這消息傳到家人耳裡，他感覺56年的窒息感突然消失了，他也能再次呼吸。據悉，湯馬斯在家中排老二，失蹤時年僅22歲，當時他坐上飛機執行喜馬拉雅山地區的第一個外勤工作，直到2003年第一具屍體被發現後，湯馬斯才被當局從失蹤轉為死亡。

湯馬斯弟弟說，父親和母親在1990年和198年去世，2人都在等待哥哥的消息。據了解，截至目前，只有找到13具屍體，因為該地搜救困難。

家人表示，雖然失去湯馬斯的悲痛永遠無法消退，不過他們還是感到欣慰，10 月 3 日湯馬斯的遺體被轉交給家人，棺材上覆蓋著印度國旗，隔天家人們也幫他舉行葬禮。

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