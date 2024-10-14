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乘客「1動作」惹怒空姐！　他錯愕喊冤：只是想再一杯

▲▼空服員,機組人員,空姐。（圖／CFP）

▲空服員指出，乘客只有在少數情況下按下服務鈴才真正合適。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

搭乘飛機時若有需求，許多人會按下座位上的服務鈴，期待空服員盡速前來協助。不過有乘客分享遭警告不要按服務鈴，讓他感到十分錯愕。空服員分享，只有在少數情況下，按呼叫鈴才是適當的，「只是想要多加幾顆冰塊，並不屬於這些情況。」

根據Yourtango報導，大多數乘客按下服務鈴時，通常會認為空服員會很快來幫忙，甚至馬上到場，但依照部分空服員的說法，只有在少數情況下按下服務鈴才真正合適，「你急需加冰塊並不在這些情況之內」。

有一名乘客分享，他先前搭乘達美航空（Delta）班機時，喝完了第一杯飲料後想續杯，所以就按下了服務鈴，沒想到5分鐘後有一名空服員走向他，拒絕了再續杯的要求，並警告他不要再按服務鈴，讓他感到十分錯愕，不知道做錯了什麼事。

空服員瑪吉（Natalie Magee）指出，有時候航班的機組人員編制較少，「作為區域航空公司，有時候我就是唯一的空服員。」聯邦航空管理局（FAA）只要求每50位乘客有一名空服員，「所以如果只有50人或更少，那麼就只有一位空服員。」

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瑪吉表示，想像一下在一艘左右搖晃的船上，空服員要同時為大家送飲料，當服務完前面5個人後，這5個人馬上又來要續杯、吸管或點心，「我不是說每次飛行都會這樣，但有時候總是有些人一直按服務鈴，這就是為什麼會感到厭煩，因為你還有一大堆其他事情要做。」

什麼時候才是按服務鈴的最佳時機呢？事實上，沒有絕對的答案，當乘客需要幫助時就有權按下服務鈴。空服員馬斯琴斯基（Mateusz Maszczynski）表示，「我們在訓練中經常被提醒，服務鈴可能是為了一瓶可樂，也可能是中風，你永遠不知道乘客按下服務鈴的原因。」

另一名前空服員斯波倫（Micki Spollen）指出，每個乘客按服務鈴的原因都是「正當的」，但空服員更希望乘客只在緊急情況下使用服務鈴，「在我工作的航空公司，我們被要求每10分鐘就要走一趟走道，所以我們隨時可以為乘客處理小事情，比如紙巾、續杯或回答問題，所以我們不太喜歡乘客為這些小事按服務鈴。」

斯波倫說，「當你希望能馬上續杯或需要紙巾來擦桌子時，最好等到空服員走過來時再揮手示意，因為一個口渴的乘客可以等，但呼吸困難的乘客不能等。」

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