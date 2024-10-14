南韓2警見持刀歹徒「丟下被害人落跑」遭解雇　法院：不許復職

▲現場監視器紀錄下了2名警察轉身逃跑下樓，留下丈夫一個人衝上樓搶救妻子，並且獨自面對持刀歹徒的瞬間。（圖／翻攝韓聯社）

圖文／CTWANT

2021年，南韓曾發生一起「仁川樓層噪音砍人案」，48歲的李姓男子因為時常發出噪音騷擾樓下一家3口，兩家因此交惡。案發當天更是因為騷擾住戶後遭到投訴，失控拿刀瘋狂追砍樓下住戶，而前來調解噪音糾紛的男、女2名警察身上雖有槍械，但見狀卻轉身就逃，留下住戶一家全被砍傷，該戶妻子更是右半身癱瘓。事後2名警察遭到解職，2人不服提告，南韓最高法院本月10日裁定警方解雇合理，且2名警察還另外面對刑事審判，並被判處1年監禁、3年緩刑。

據韓媒報導，事件發生在2021年11月15日。仁川市警方接獲通報，位於仁川南洞區一處公寓發生騷擾事件，於是派遣男、女警各一名前往調解。

此前，該處公寓便多次接獲類似通報，起因是一名48歲李姓男子在數月前搬入該公寓4樓，並且時常拿著槌子等物體敲打地板，造成樓下鄰居困擾。樓下住戶多次溝通無效，李姓男子的行為還會變得變本加厲，於是曾4度報案，請警方協助處理，李姓男子也因此與樓下一家3口交惡。

15日中午，李男又找上3樓住戶一家，用腳重踹該戶大門。樓下住戶中，當時只有女兒在家，不敢開門於是通報警方。李男經警方勸阻後離去，但在3個小時後又去而復返，仁川論峴警察署於是派出1名配槍和警棍的男警、1名配有電擊槍和警棍的女警前往。

2名警察到場後，由於想避免李男聽到交談內容後情緒失控，男警帶著3樓住戶的丈夫下到1樓了解狀況，至於女警則帶著受害家庭的妻子、女兒在3樓門外等待。沒想到此時李男持刀走下樓梯，朝著受害家庭妻子的頸部狠砍，而該名女警並未使用身上電擊槍或警棍，而是立刻掉頭逃命。

此時，在1樓的丈夫聽到妻子尖叫，連忙衝上樓梯想保護家人，而男警原本跟在他身後，但在樓梯間看到女警衝下樓，便轉身一起逃出去，留下丈夫一人徒手面對持刀的李男。直到這名丈夫最終奪刀並制伏李男，2警才回來向他補射電擊槍並上銬。

這起事件造成該戶丈夫右手韌帶受傷、女兒臉部有7公分刀傷，受傷最嚴重的妻子則是失去正常言語功能、身體右側癱瘓。

現場樓梯間的監視器畫面曝光後，引起南韓輿論嘩然，持刀砍人的李男一、二審皆被判入獄22年後，2023年撤回三審上訴確定刑期。而2名警察也為此遭到解職，並且因為怠忽職守而吃上刑事官司。在2024年7月被判處1年監禁、3年緩刑。

2名警察對於自己遭到解職發起訴訟，要求復職，但一、二審皆被駁回，其中女警2023年3月在最高法院三審敗訴，而男警也在本月10日遭最高法院裁定解雇確定。

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