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鍾肇政文學生活園區「文學百分百派對」　首度推出「文學食玩盒」

▲鍾肇政文學生活園區「文學百分百派對」

▲鍾肇政文學生活園區「文學百分百派對」首次推出「文學食玩盒」。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局13日表示，「2024鍾肇政文學生活園區年度系列活動－文學百分百派對」，以客家文學大師鍾肇政文學作品為主軸，首次與桃園在地知名客家餐廳柚子花花合作推出「文學食玩盒」，將文本中的飲食故事與餐點內容結合，並安排一系列精彩表演，透過觸覺、視覺、聽覺、嗅覺及味覺深刻感受龍潭客庄文學魅力。

市府客家局表示，鍾肇政先生一百年前於龍元宮辦理滿月酒席，今年適逢鍾肇政先生百歲冥誕及龍元宮建廟200周年，別具意義，期盼藉由12日晚間舉辦的「文學百分百派對」活動，紀念鍾肇政先生及其經典文學著作，帶領民眾一同感受故鄉情懷的溫暖。

▲鍾肇政文學生活園區「文學百分百派對」

▲龍潭愛樂管弦樂團與龍潭高原國小阿卡貝拉戲劇團合作精采表演。（圖／客家局提供）

「文學食玩盒」第一道餐點以象徵喜悅的紅蛋及客家醃菜佐白斬雞呈現，並邀請龍潭愛樂管弦樂團與龍潭高原國小阿卡貝拉戲劇團合作帶來《一顆紅蛋》、《四季紅》及《魯冰花》等經典好歌。接著，龍潭茶葉製成的茶飯糰襯著龍潭三和里長謝金棋演唱的客家山歌《青山綠水好風光》及《河壩》，嘹亮歌聲使茶香更添韻味；最後，客庄經典的紅豆艾草粄則配上客家歌手葉穎細膩悠揚的旋律，邀請民眾共同寫下「希望十年後的龍潭，還保留什麼」，表達對故鄉未來的期許與想像，同時也向鍾肇政老師的文學作品致敬。

▲鍾肇政文學生活園區「文學百分百派對」

桃園市客家文化基金會表示，本活動串聯園區周邊商圈、信仰中心、新創基地、古蹟及自然景觀，打造文學廊帶，推出藝文手作、文學走讀及表演等豐富活動。其中，「記憶回顧特展─故鄉時光機」即日起至12月15日在龍潭武德殿展出，歡迎大家坐上「時光機」開啟一段緬懷過去、把握當下及展望未來的旅程，藉特展留下對土地、人物與生命故事的深情告白。

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