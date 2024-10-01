客家文學大師鍾肇政先生百歲冥誕　「文學百分百派對」開跑

▲鍾肇政文學生活園區年度系列活動「文學百分百派對」正式開跑。（圖／基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市客家文化基金會1日表示，2024年適逢客家文學大師鍾肇政先生百歲冥誕，基金會以文學百分百為主題，於10月12日起至12月15日辦理文學饗宴、記憶回顧特展及發表紀念鍾肇政先生百歲冥誕專書等系列活動，紀念鍾肇政先生與其文學著作。

桃園市客家文化基金會執行長范姜泰基表示，100年前鍾肇政先生於龍元宮廟辦理滿月酒席，今年同時又恰逢龍元宮建廟200周年，在這極具紀念價值年度中，基金會以鍾肇政先生的著作為主軸，找出各文本裡別具情感意義的家常料理，並首次與桃園在地知名客家餐廳柚子花花合作開發特色餐盒，於10月12日當天在龍元宮前廣場辦理跨越時空的文學饗宴。

▲「文學百分百」活動以文學及信仰為主題，辦理走讀活動。（圖／基金會提供）

活動當天現場開放300位民眾報名參與，帶領民眾一邊品嘗美味餐盒一邊觀賞豐富的表演，不僅安排龍潭愛樂管弦樂團搭配龍潭高原國小阿卡貝拉戲劇團帶來的優美樂曲演出外，也邀請龍潭三和里謝金棋里長進行客家山歌演唱，讓現場民眾感受獨特的「觸、視、聽、嗅、味」五感體驗。

▲以鍾肇政先生〈故鄉雜憶〉的文本開設一系列的手作課程開放報名，歡迎親子參與

又，10月13日起至12月15日也將於龍潭武德殿以鍾肇政先生百歲冥誕為核心打造一檔記憶回顧特展，展場模擬時光機的意象帶領民眾共同回首鍾肇政先生與大家一起走過的一百年，邀請民眾搭上時光機緬懷其過往精彩文學著作及日常生活。特展期間也將以鍾肇政先生〈故鄉雜憶〉的文本開設一系列呼應特展主題的手作課程，如彈弓、孔明燈及紙鷂等多種充滿古早味童趣的課程內容，適合親子一同參與。

系列活動中亦規劃兩場次分別以龍潭信仰文化及鍾肇政先生筆下描繪文學地景的走讀體驗，且邀請台灣鍾肇政文學推廣協會理事長鍾延威帶領大家走訪鍾肇政先生故居、龍大池、遙望乳姑山、龍潭市街及龍元宮等，沿著鍾肇政的記憶隧道中逡巡、探訪及體驗龍潭百年文風，帶領民眾感受多采多姿的龍潭。

范姜執行長強調，系列活動最後登場重頭戲將是12月初發表的「紀念鍾肇政先生百歲冥誕專書」，專書除收錄文學百分百系列活動精彩歷程外，還有文友與學生們對鍾肇政老師的回憶錄，各系列活動的內容都相當豐富精采。