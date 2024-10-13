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快訊／國家警報響！暴雨告警範圍曝　大雷雨轟3縣市

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▲午後降雨持續擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨不停，中央氣象署今（13日）下午4時55分針對台南市、高雄市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，另嘉義縣大埔鄉、番路鄉及台南市南化區發布災防告警，暴雨持續2小時。

氣象署指出，台南市、高雄市、嘉義縣大雷雨持續時間至晚間6時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲▼台南市、高雄市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲台南市、高雄市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)、台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續至晚間6時55分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署預報員張承傳表示，今、明天偏東風環境，水氣少，各地晴到多雲，降雨主要在基隆北海岸、東部地區及恆春半島會有短暫零星陣雨，午後在南部及各地山區有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息
影響時間：13日白天
＊警戒區域
嘉義縣：中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
台南市：楠西區、南化區
高雄市：六龜區、甲仙區、桃源區、那瑪夏區

山區暴雨
影響時間：13日白天
＊警戒區域：嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉、台南市南化區

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