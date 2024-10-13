柬埔寨遭踢爆「囚犯獄中吸毒」畫面曝光　驚見台灣罪犯

▲柬埔寨遭踢爆多名囚犯在獄中使用毒品。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨監獄近期傳出有多名囚犯在白梳監獄涉嫌吸毒的傳聞，隨著爆料影片曝光，引發當地社會關注。對此，內政部發言人杜速克13日表示，對爆料內容真實性存疑，因為畫面中出現的台灣罪犯CHO SHIH JIE早在今年5月已刑滿出獄。

柬中時報指出，依據爆料者提供的影片資料，影片是在2024年9月11日拍攝，畫面可見多名男子穿著短褲、上身赤裸，有兩人相互抱著對方，另名坐在地上的男子身前有個小桌子，桌上銀色長方形物品上方，有看起來是白色的東西。

爆料者宣稱，有包括中國人在內的多名囚犯涉嫌在獄中使用毒品。對此，監獄總局副局長兼發言人努索瓦那13日表示，監獄總局正展開調查，但現階段無法確認爆料影片中的活動是否發生在監獄內部；副總理兼內政部長蘇速卡則是下令徹查，等待調查結果。

內政部發言人杜速克13日指出，畫面中其中一人就是台灣籍囚犯CHO SHIH JIE，因販毒被判處2年有期徒刑，並在2024年5月24日刑滿獲釋，因此對於爆料內容的真實性存疑。杜速克強調，此案仍在調查中，調查結果將及時對外公布。

▼影片中出現的台灣籍囚犯CHO SHIH JIE已於今年5月刑滿出獄 。（圖／翻攝自柬中時報）