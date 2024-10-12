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台灣歌仔戲團赴大馬演出4人遭逮　劇團業者：目前正在溝通中

▲▼4台灣人到馬來西亞表演遭逮。（圖／翻攝自Facebook／Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Pulau Pinang）

▲4台灣人到馬來西亞表演遭逮。（圖／翻攝自Facebook／Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Pulau Pinang，下同）

文／中央社

4名台灣人與2名新加坡人赴大馬歌仔戲表演遭檢舉逮捕，目前暫無安全疑慮，安排演出的美聲閩劇團團主陳丹尼（Danny Tan）今天接受中央社專訪時說，「目前正在溝通中」。

根據檳城移民局社群媒體平台臉書貼文，移民單位接獲檢舉稱外國公民在北海（Butterworth）一帶廟宇表演，但查扣護照顯示，他們僅有觀光簽證，沒有獲核准的工作簽證，涉案者有4名台灣人與2名新加坡人。這6人於10日晚間遭查扣，當時正身著戲服登台。

陳丹尼今天下午告訴記者，他雖然竭盡全力溝通，但有關單位沒有透露任何訊息，「不讓我聯繫遭扣押演員，目前完全不知道他們到底怎麼樣，及身體狀況如何」。

陳丹尼指出，遭扣押演員中最年輕為40或50歲，更有70歲資深演員，其中有的高血壓、糖尿病，甚或腳剛開刀動完手術。

▲▼4台灣人到馬來西亞表演遭逮。（圖／翻攝自Facebook／Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Pulau Pinang）

他認為，有關單位迄今沒有提供任何訊息與溝通管道，也「不告訴我如何處理，究竟是上法庭或是罰款」，他們完全不給人知道要怎麼解決，罰款與否並不是重點，但至少要當事人知道應該怎麼做。

陳丹尼表示，「台灣、新加坡與馬來西亞文化交流多年，從未發生過像這次這樣事件，這次演出是經過許願之後表演給神明（九皇爺）看的」。從戲班業者角度僅希望文化繼續傳承，畢竟願意演出的人一年比一年少。

提及10日當天的突襲行動，陳丹尼說，「移民局逮人時完全沒說原因，僅給戲班看到一個證件後隨即抓人，也不聽任何解釋」。隨後他只能向6名台灣和新加坡家屬交代事情原委。

▲▼4台灣人到馬來西亞表演遭逮。（圖／翻攝自Facebook／Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Pulau Pinang）

他說，劇團發生這件事後未來能否存續不清楚，自6人遭扣押後，他已接獲台灣、新加坡與大馬藝文界逾百通電話，並從新加坡連夜趕到大馬與有關單位聯繫溝通。

根據移民局臉書，這6人有可能依照1963年移民條例第39（b）條文處分，最重面臨不超過有期徒刑6個月、馬幣1000令吉（約新台幣7000元）罰款，或是兩者兼施處分。

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