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印尼快艇爆炸起火6死　熱門省長候選人搶救不治

文／中央社記者李宗憲雅加達13日專電

印尼北摩鹿加省12日下午一艘載有省長候選人班尼的快艇突然起火後爆炸，造成班尼在內總共6人死亡。警方指出，當時班尼正要乘船去參加競選活動，快艇起火原因仍在調查中。

印尼北摩鹿加省（North Maluku）一艘快艇12日約下午2時突然在港口旁起火爆炸，當時船上載有33人，乘客中包括具有高支持度的北摩鹿加省候選人班尼（Benny Laos）。

「時代報」（Tempo）今天報導指出，班尼被救出後立刻被送到醫院，但仍搶救不治，整起事件共造成6人死亡。

博邦區域醫院院長希西利亞（Cecilia Octavia Mbotengu）12日說，「儘管醫療團隊盡力搶救，但主治醫師仍在下午5時20分宣布班尼死亡」。

「羅盤報」（Kompas）則引述當地警方說法指出，當時班尼與競選團隊、黨務人員和公務員等，正要乘船去參加競選活動。

警察局長塔利亞布（Taliabu Totok Handoyo）說，他們一行人原本在港口停靠後，將前往村莊參加競選活動，卻發生事故。快艇起火原因仍在調查中

印尼將於11月27日舉行地方首長選舉。報導指出，北摩鹿加省候選人班尼在當地享有高支持度，是省長熱門人選，因此這起事故引發印尼全國關注。（編輯：韋樞）

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