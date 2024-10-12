夜店陌生女遞「死亡調酒」！　印尼18歲少女喝完口吐白沫暴斃

▲印尼一名18歲少女在夜店暴斃。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

印尼雅加達一名18歲少女在夜店喝下不明女子提供的酒精飲料後，當場口吐白沫暴斃。警方指出，女子最初被送到夜店附近的一間診所治療，隨後才被轉送至大醫院，但仍因搶救無效死亡，而詳細死因則仍待家屬同意驗屍後才能確認。

根據kumparan報導，18歲死者11日凌晨在雅加達西區的一間夜店被發現口吐白沫，隨後失去意識倒地。警方指出，根據目擊者證詞，當天被害人在夜店喝酒，隨後就看到少女喝下一名不明女子提供的酒，之後少女便在座位上口吐白沫。

事發地點為雅加達夜店「The Escape Hawaii」，而在發生死亡事件後，夜店門口只有幾名清潔工來回走動以及一名保全值班，十分冷清。

▲事發後夜店門口冷清。（圖／翻攝自kumparan）



警方是在死者被送往醫院後，才接獲通報，在此之前被害人曾經在夜店附近的診所接受初步治療，後來才被轉診至醫院。而目前仍然無法確認死者的死因，警方表示，還在等待死者的家屬同意屍檢，才能驗屍確認詳細死因。

此外，死者並非雅加達當地人，是從中爪哇省來到雅加達工作，而她本人則是在另一間夜店「Starmoon」工作，事發當天從「Starmoon」下班後，才前往「The Escape Hawaii」。因此警方不排除，她在抵達「The Escape Hawaii」前就已經喝醉或是飲酒過度，目前仍在進一步調查目擊者的證詞，以釐清當晚的詳細情況。