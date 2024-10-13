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雲林衛生局兒童傷害防治宣導活動　小朋友high爆

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今（13）日下午在斗六膨鼠森林公園舉辦「安全童行・幸福同行-兒童事故傷害防制」活動 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（13）日下午在斗六膨鼠森林公園舉辦「安全童行・幸福同行-兒童事故傷害防制」活動，宣導預防或減少兒童事故傷害，活動除安排親子闖關等多項節目，還邀請到深受孩子喜愛的MOMO家族哥哥姐姐，與小朋友近距離互動及安全知識有獎徵答，現場充滿換樂並別具教育意義。

衛生局表示，今日活動內容包括嬰幼兒汽車安全座椅的使用、兒童居家安全及燒燙傷防治等3項議題，讓家長與孩子在輕鬆愉快的氛圍中學習安全知識，現場另設有政令宣導區，包含消防救護宣導、婦幼安全及道安宣導等。

縣長張麗善說，兒童是國家未來的主人翁，尤其受到少子化影響，兒童安全照護更是必須重視的問題，事故傷害的發生常讓人措手不及，對家庭、社會及經濟所造成的衝擊甚大，因此推動兒童事故傷害防制是有其必要性與重要性，又因事故傷害發生與社區密不可分，所以運用社區力量推動事故傷害防制可達最高成效，讓兒童可以安全、健康成長。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現場有親子闖關等趣味活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美指出，此計畫鎖定上述三大兒童安全議題，希望透過多元宣導方式，提升家長及照顧者的安全意識，為兒童的安全環境保駕護航。另外在 9 月份辦理了 2 場針對幼教及托育等兒童照護相關專業人員的教育訓練課程，並邀請台大醫院雲林分院小兒科醫師蔡政憲及台灣安心防護協會教官張志通、林忠本，共同分享兒童安全知識與意外事故防制方法。

曾春美說，這項計畫的推行不僅是中央與地方政府對兒童事故傷害防制的重視，更是呼籲全民共同守護下一代健康安全成長的具體行動，感謝大小朋友踴躍參加，讓我們一起為兒童的未來創造更安全的生活環境。

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