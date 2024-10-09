TikTok爭議不斷！美國13州提告：刻意讓人上癮、未保護兒童

▲美國13州提告TikTok刻意讓人上癮未保護兒童。（圖／Unsplash）

文／中央社紐約華盛頓綜合外電報導

熱門短影音平台TikTok面臨美國13州與哥倫比亞特區（華盛頓）提出的新訴訟，這些州指控TikTok傷害且未能保護年輕人。路透社報導，分別在紐約、加州、哥倫比亞特區與另11州提出的訴訟，擴大與中資色彩的TikTok和美國監管機關之間的法律戰，尋求對TikTok判處新的罰款。

這些州指控TikTok使用刻意讓人上癮的軟體，目的在讓兒童盡可能拉長且頻繁地觀看TikTok，並不實陳述其內容審核成效。 加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在聲明中說：「TikTok為了提高企業利潤讓人對社群媒體成癮。TikTok刻意將目標鎖定孩童，因為他們知道兒童還沒有防禦力或能力，在讓人成癮內容的周圍設定健康的界線。」

這些州表示，TikTok尋求將兒童花在應用程式的時間最大化，以他們為投放廣告的目標。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）說：「年輕人因為對TikTok等社群媒體平台成癮，正在努力對抗心理健康問題。」 TikTok今天表示強烈不同意這些說詞，「我們認為其中許多說法是不正確且具有誤導性」，這些州選擇提出告訴「而非與我們合作找出因應業界挑戰的建設性解決方法」，令人感到失望。

TikTok表示，他們提供安全功能，包括針對16歲以下未成年者的預設螢幕時間限制與隱私預設設定。

哥倫比亞特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）聲稱，TikTok透過直播與虛擬貨幣功能經營未經許可的匯款業務。 施瓦布受訪時說：「TikTok平台在設計上就具有危險性。這是刻意讓人成癮的產品，目的在讓年輕人沉迷於螢幕。」哥倫比亞特區提出的訴訟指控，TikTok易於對未成年用戶進行性剝削，稱TikTok的直播串流與虛擬貨幣「像虛擬脫衣舞俱樂部般運作，沒有年齡限制」。

伊利諾州、肯塔基州、路易斯安那州、麻薩諸塞州、密西西比州、紐澤西州、北卡羅來納州、俄勒岡州、南卡羅來納州、佛蒙特州與華盛頓州今天也對TikTok提告。

美國司法部8月對TikTok提告，控TikTok未能在應用程式上保護兒童隱私。美國也有其他州曾對TikTok提告，指TikTok未能保護兒童免受傷害，包括猶他州與德州。TikTok昨天在法庭文件中駁斥這些指控。 TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）正在對抗一項美國法律，這項法律可能讓TikTok在美國遭到封殺。