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建立友善安全交通環境！　雲林縣地方交安宣導啟動

▲雲林縣政府「113年雲林縣走入地方交通安全宣導計畫案」今日於斗六久安社區啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府「113年雲林縣走入地方交通安全宣導計畫案」今日於斗六久安社區啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府「113年雲林縣走入地方交通安全宣導計畫案」今（8）日於斗六久安社區啟動，將巡迴全縣廿鄉鎮市與3個工業區，辦理25場道安講習課程。副縣長謝淑亞表示，縣內路口車禍佔事故率6成，透過路老師深入社區巡迴講習，傳達「車輛慢看停、行人安全行」觀念，建立友善交通環境。

謝淑亞副縣長表示，依雲林縣近3年道路交通事故死亡之特性來看，以高齡者、機車騎士、外籍人士事故及酒駕佔比較高，為降低本縣是類事故發生率，自10月開始至11月底執行宣導計畫，降低交通事故發生率目的。

謝淑亞指出，去年縣府與村里長與路老師合作宣導高齡交通安全方案，根據問卷成效高達7成。今年持續辦理，加入因車禍脊髓損傷的雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑，或協會會員現身說法，提升縣內交通安全知識的普及度，宣導對象擴及移工及學生族群。

新聞處長陳其育表示，此計畫選定的宣導區域地點為村里社區或老人會、學校及工業區，並依據不同受眾群體肇事原因分析作為該場次的宣導重點，透過路老師生動活潑講課方式，搭配案例講解、實際影片，同時配合有獎徵答方式與授課對象互動，宣導外出時應穿著明亮衣物或配戴反光配件，導正用路習慣及路權觀念。

另針對移工也安排了多語言的交通安全課程，強化外籍移工對於台灣交通規範的意識，以降低外籍移工在道路上的違規行為及事故發生率，並保障他們的安全。 

▲雲林縣政府「113年雲林縣走入地方交通安全宣導計畫案」今日於斗六久安社區啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府「113年雲林縣走入地方交通安全宣導計畫案」今日於斗六久安社區啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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