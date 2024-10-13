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快訊／竹北健身教練虐2幼童　鄉民私刑正義砸他開的飲料店

快訊／竹北健身教練虐2幼童　鄉民私刑正義砸他開的飲料店

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹兩名葉姓、一名鍾姓健身教練涉嫌凌虐一對小姊弟，造成小姊弟滿身是傷，其中3歲的弟弟更是睪丸發黑，直到弟弟因血流不止被緊急送醫才讓案情曝光。其中，一名葉姓教練在竹北開設多間手搖飲料店，驚傳12日深夜被民眾破壞攻擊。

據《聯合新聞網》報導，葉姓男子在莊敬二街開的手搖店，12日深夜10時許被民眾包圍，並將玻璃門窗砸爛，動作持續約5分鐘。警方接獲報案後已到場拉起封鎖線，釐清案情並呼籲民眾要理性冷靜。

▲▼3歲童睪丸發黑、出血不止　健身教練IG高調炫富 。（圖／翻攝IG）

▲葉男涉嫌虐童，身分起底為健身教練，IG滿是炫富照。（圖／翻攝IG）

據了解，新竹某醫院6日接到一名小病患，年約3歲的小弟弟因血流不止、暈厥而被送往急診室，院方察覺傷勢不單純，立即解開弟弟身上的衣物時，竟驚見弟弟的睪丸已經發黑，身體還有多處新舊瘀傷，腳背到背部甚至有大片紅腫、瘀青，像是被繩索抽打，院方立刻通報警方和社會處介入調查。

調查發現，弟弟與6歲的姊姊由媽媽獨自扶養，近日交由2名健身工作室的葉姓友人照顧，不料2人卻涉嫌凌虐小姊弟，不僅又打又捏，甚至還用繩索綑綁，行徑相當惡劣，而2人事後也遭到羈押禁見。

今案情有重大進展，檢警在深入調查後，又查出一名鍾姓教練也涉案，他與2名葉男涉嫌將小姊弟載到山區，並將2人吊掛在樹上後，還放狗撕咬小姊弟，殘忍手段導致小姊弟因過度驚嚇，出現精神崩潰。

葉男等人事後均否認犯行，辯稱是男童自己跌倒撞到，但社工再繼續追查，還發現另一名6歲姊姊身上同樣也新舊傷堆疊，外界也懷疑，為何孩子身上的傷勢明顯出現一段時間，母親究竟是隱匿不報還是沒發現，目前除了2名葉男被羈押外，母親也列關係人身分接受調查，另鍾男也在今日中午遭到羈押禁見。

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