他看《康熙》驚「台女素顏都這麼正？」　大票認證：顏值最穩定

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

《康熙來了》儘管已停播，許多節目片段仍引發話題。就有網友翻出一集「網路人氣美女來卸妝」，擷取其中一位正妹素顏畫面驚呼，「X！來個人說一下，台灣女生的素顏是不是都這麼正？」不少人有感點頭，「台灣女生真的顏值底子都很不錯」、「台灣有荷蘭+葡萄牙+日本+中國+台灣原住民的超級mix混血。」

有網友在Threads貼出畫面後，貼文瞬間掀起討論，不少人也點頭，「底子都很不錯，一個班級多少都會出一兩位班花」、「其實台灣女生顏值算很高，身邊很多女生其實都蠻漂亮」、「講真的，亞洲女性裡，台灣顏值是最穩定的，普遍較美」、「我覺得大部分女生素顏真的是好看的，我們公司很多女生上班都是素顏來的，真的就很清新好看。」

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還有人表示，「現在30-45歲很多姐姐以前在求學的時候長得很仙，甚至沒有醫美跟化妝，五官跟膚況很多都不錯」、「皮膚好+唇色好看，素顏就不會難看到哪裡去。」有人則分析，「可能跟以前殖民過有關，我們就是荷蘭+葡萄牙+日本+中國+台灣原住民的超級mix混血」、「以後台灣人會越來越美+or 帥，因為還有+越南、緬甸等等的基因。」

值得注意的是，還有不少人點名一位女藝人的素顏超頂，「江祖平！素顏比化妝還好看」、「最服江祖平，她的臉上沒有歲月的痕跡」、「這個才是最強的」、「這姐最猛的是不會老，現在46了素顏還長這樣」、「超喜歡江祖平的！祖平哥好美。」