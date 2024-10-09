新鮮人喊養不起自己！一看「月薪5萬」全傻眼了：要檢討

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

根據統計，截至今年3月，一般人月薪平均為4.6萬元。就有一名網友求問，大家一個月的卡費大概都多少錢？他剛出社會，月薪雖然有5萬，但感覺還是養不起自己。貼文引發議論，許多人紛紛傻眼，「道歉…我出社會到現在快五年才要薪資五萬」、「五萬不可能養不起自己，是養不起自己想要的生活。」

該名新鮮人在Threads表示，「想問大家一個月卡費大概多少錢？」會這樣問，是因為自己剛出社會，月薪5萬，但感覺還是養不起自己。原PO也在留言處透露，他是在旅行社工作，「是正職喔！底薪就是五萬，還有加獎金。」

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看到貼文後，就有一票網友羨慕不已，「我跟你一樣做旅行社，我才領3萬」、「發現養自己好貴」、「一堆23k的要來嗆你了。」也有人分享，「我的卡費每個月只落在一萬左右，卡的額度只有三萬，連詐騙集團都懶得盜刷的那種」、「我2張卡加起來，一個月的卡費總共9千～1萬左右。」

還有網友表示，「五萬養不活自己？你要不要檢討一下自己？」「月薪5萬很厲害了，我兒子大學畢業今年退伍回來，在會計事務所工作，一個月3.8萬」、「你需要記帳～記兩個月就可以了，你會感謝你自己」、「月薪五萬很厲害，你如果擔心卡費太高就不要使用。」