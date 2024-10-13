在Threads曬出載具「請別人結帳幫刷」　網戰翻：相對沒這麼嚴重

▲很多人結帳時，都會將發票存進載具。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前陣子有一些網友會在Threads上貼出自己的繳費條碼，詢問是否有人願意幫忙繳？近來則有些人會貼出自己的載具條碼。就有網友看到後忍不住直呼，Threads的文章越來越瘋狂了！貼文曝光後，引發底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「Threads的文章越來越瘋狂了」為標題發文，提到他之前曾看過有網友在Threads上PO帳單，要別人幫忙繳費；也曾看到有人PO自己的銀行帳號，要別人轉錢。想不到最近，他則看到有人貼出自己的載具，讓其他網友幫忙刷。原PO坦言，這類文章的瀏覽率往往很高，實在讓他難以理解，並覺得Threads好瘋狂。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這個APP很恐怖，一堆奇葩」、「Threads真的不要太常滑，偶爾看個笑話可能還好，多滑幾則貼文整個情緒都上來了」、「刷載具的惡性相對沒這麼嚴重」、「反正一個願打一個願挨，不要傷風敗俗、做違法的事就好」、「有沒有可能，我們是老人，那是年輕人的創意」。還有網友則分享，「上次有個人PO超商的會員條碼，結果裡面的點數都被陌生人折抵光光」。

▲載具是以手機門號和電子信箱申請的。（示意圖／ETtoday資料照）

《ETtoday新聞雲》記者曾詢問財政部相關問題，客服人員表示，載具是以手機門號和電子信箱來申請，想要借人使用、共用也可以，且因為載具和發票都不具名，所以若中獎，當然也能領獎。

不過，若擔心有人買了「不好的東西」，又將發票存進自己的載具內，需要負相關責任嗎？客服人員則表示，若有疑慮，不妨重新申請一組手機條碼，可用其他信箱搭配門號申請。