《黑白大廚》評審也認證台灣1小吃！安成宰「6年前貼文」曝光

▲安成宰6年前曾在台灣品嘗小吃。（圖／翻攝自IG／sungmosu）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》播出以來話題不斷，在台灣也掀起熱潮，從食譜到廚師都引發討論。就有台灣網友發現，在節目中擔任評審的米其林三星主廚安成宰6年前曾來台，並在IG貼出品嘗一項台灣小吃的照片，並用hashtag誇讚「好吃好吃」。

有台灣網友發現，在節目中擔任評審的米其林三星主廚安成宰6年前曾來台，在計程車司機推薦下，品嘗了新北市一家大腸麵線，並在IG上貼出麵線特寫及享用的側拍照。

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話題在Threads引發討論，「難怪這個兩個點，好多韓國遊客」、「他竟然有來過台灣！而且也穿得太local，好像從家門口走出巷子吃麵線一樣」、「原來家鄉板橋擁有三星米其林大廚認證的美食。」還有在地人大推，「這家生意很好！」「這家在地板橋人美食」、「附近上班族中午必買（吃完要刷牙）。」

實際搜尋，該間大腸蚵仔麵線在Google共有近2千則評論，平均獲得4.4顆星，評價算是相當高，最新評論幾乎都給出4-5顆星，「料多、價格實在，每次都要排約15分鐘」、「來板橋工作，既然路過了，就不要錯過～跟著排就對了」、「湯頭味道濃郁，大腸偏軟，蚵仔新鮮大顆，整體而言算得上板橋的第一名。」