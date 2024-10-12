4狠心子女奪財產 ！年邁夫妻檔淪乞丐　憤寫遺書輕生

▲印度夫婦遭4子女榨乾財產，淪為乞丐。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

印度近日發生一起人倫悲劇，一對分別年齡為70歲與68歲的夫妻檔，被人發現陳屍在自家水塔，兩人在生前遺留字條，親曝夫婦倆被親生子女與媳婦殘忍虐待。

▲4子女榨乾財產，夫婦「淪乞丐」 輕生雙亡。（圖／翻攝自X）



據《新德里電視台》（NDTV）報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦（Rajasthan）的高爾（Nagaur），警方表示，10日他們獲報進入這棟民宅後，發現兩人遺體與手寫信，初判這對夫妻已死亡兩天。

根據報導，70歲老翁比什諾伊（HazariramBishnoi）與68歲妻子提毗（Chawali Dev）把兩大張紙條貼在牆上，控訴大兒子拉金德拉（Rajendra）、小兒子蘇尼爾（Sunil）對夫妻倆施暴毆打，兩名女兒雖然目睹經過，卻威脅兩人不能報警或跟任何人透露，否則「會讓他們在睡夢中死去」。

這對夫婦悲傷痛控訴透露，4名子女與兩名媳婦和1個孫子，在親戚的慫恿下，先奪走他們名下的3塊地和1輛車，等獲得所有財產，又每天打電話來辱罵他們，甚至拒絕提供食物，要他們「拿碗上街乞討」，還嗆若敢告訴他人，會殺了夫妻倆。

另據《美聯社》報導，印度人口已超過14.2億，是全球人口第一大國，聯合國人口基金（UNFPA）在2023年報告也指出，當地60歲以上長者人口到2025年時，恐達到3億4700萬人。

雖然印度的傳統宗教信仰和法律中，照顧年邁父母是子女的責任，印度也以敬老聞名，傾向與長者同住，但隨著人均壽命增長，年輕一輩照顧壓力倍增，導致印度有數百萬老人遭到遺棄的悲劇。

針對這起案件，目前警方正調閱房內監視器、驗屍並傳喚夫婦倆的孩子們釐清真相。

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▲4子女榨乾財產，印度夫婦「淪乞丐」 輕生雙亡。（圖／翻攝自X）



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