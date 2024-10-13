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泰妹子到銀行存定存　4年後「帳戶消失」錢沒了

泰國一名年輕女子在臉書抱怨，她4年前在銀行開戶定存，近期發現帳戶消失錢也全沒了。（示意圖／Pixabay

▲泰國一名年輕女子在臉書抱怨，她4年前在銀行開戶定存，近期發現帳戶消失錢也全沒了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代人常見的理財方式之一就是在銀行定存，但真的有保障嗎？近日泰國一名妹子在臉書抱怨一間當地銀行，她4年前去開戶定存，近日發現帳戶消失外，存進去的錢全沒了，向銀行反映只得到「會再通知」的答案；在她將此是公開後，銀行才火速了解狀況後，發現妹子有欠卡費，她定存的錢原來是被拿去支付帳單了。

根據泰媒《khaosod》報導，泰國一名年輕妹子10日在臉書發文抱怨某銀行，表示自己2020年在銀行開帳戶定存，但最近才發現帳戶竟消失，錢也沒了，她附上與銀行客服的對話，對方表示等官方核實後會再聯絡她。但妹子不滿銀行態度，對於自己的錢全沒了更是崩潰。

妹子的定存悲劇在當地告大論壇引發討論，而涉事銀行也火速公開回應，他們調查後才發現客戶有積欠卡債，所以定存帳戶才會遭關閉，帳戶內的錢也被用於支付信用卡帳單。銀行推敲客戶當時人不在泰國，她可能錯過銀行的通知，而客戶回國後馬上還清卡債，變成二次繳費。

銀行方面在確認後，已經聯繫客戶，並將定存帳戶扣除的金額都退回；銀行也強調，客戶有透過臉書通知銀行，已經有收到不見的錢。

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