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大陸 大陸焦點 特派現場

一家三口過馬路遭撞死　陸男「車上跟女友吵復合」飆130km洩憤

記者蔡紹堅／綜合報導

江西景德鎮一對夫妻2日晚間抱著未滿周歲的兒子過馬路，突遭一輛高速行駛的汽車衝撞，其中一人當場死亡，兩人搶救無效後身亡。死者的家屬控訴，肇事者與副駕駛座的女友為了復合吵架，為了洩憤猛踩油門，飆到時速130公里，才導致事故發生。

根據《封面新聞》報導，死者的家屬王姓婦人表示，遇難者是他兒子、兒媳，還有差8天滿周歲的孫子，兒子、兒媳30歲左右，兒子在當地國企上班，一家人生活、事業正蒸蒸日上。

▼一家三口慘遭撞死，家屬相當悲傷。（圖／翻攝微博）

▲▼江西一家三口過馬路遭撞死。（圖／翻攝微博）

王婦提到，兩人當時準備過馬路，要到父母家吃飯，商量給孩子慶祝周歲，「事發路段是市中心居民聚集區，沒有斑馬線，平常過往的車輛、行人都是邊觀察、邊通行，事發路段380公尺左右有紅綠燈，肇事車輛通過時，時速標誌128.9公里。」

從附近其他車輛的行車紀錄器畫面中可以看到，夫妻倆抱著孩子站在路邊，一邊觀察一邊試圖過馬路，突然兩人似乎被驚嚇到，丈夫伸出胳膊將妻子往旁邊推，隨後兩人抱緊孩子，之後被一輛白色轎車快速撞擊後飛出。

王婦說，警方告知，當時20歲的廖男在開車，與車上的女朋友因復合的問題吵架，從紅綠燈經過之後，猛踩油門開快車洩憤，「小孩當場死亡，兒媳現場被救護人員宣告死亡，兒子送醫後死亡，實際相當於3人都是現場死亡。」

王婦還說，其實兒子被送醫，也是出於人道主義做最後的搶救，「警方通知我們家屬時，是直接讓我們去殯儀館了。」

王婦也透露，肇事者家屬通過中間人傳話，希望賠償，等廖男放出來之後來侍奉他們，換取諒解，「我們不可能同意。我和老伴沒有孩子了，只希望嚴懲肇事者，避免更多這樣的悲劇。」

▼一家三口的最後身影。（圖／翻攝微博）

▲▼江西一家三口過馬路遭撞死。（圖／翻攝微博）

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